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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20200826/1576084547.html
"Правда тела". Фитнес, который убивает
Бег "убивает" колени. Поднимая слишком большой вес, можно повредить спину, а при неправильной растяжке — связки. Почему при занятии спортом нельзя всё время только увеличивать нагрузку? Несут ли фитнес-клубы ответственность за здоровье клиентов? Реально ли заниматься и не покалечиться, если травмироваться можно даже при скандинавской ходьбе?
2020-08-26T12:00
2020-08-26T12:00
подкаст
правда тела
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«Правда тела». Фитнес, который убивает
Бег «убивает» колени. Поднимая слишком большой вес, можно повредить спину, а при неправильной растяжке — связки. Почему при занятии спортом нельзя всё время только увеличивать нагрузку? Несут ли фитнес-клубы ответственность за здоровье клиентов? Реально ли заниматься и не покалечиться, если травмироваться можно даже при скандинавской ходьбе?
Ходишь в зал пять раз в неделю, а результата нет. Как понять, что, кажется, перетренировался, и пора сделать паузу? Каким должен быть уровень нагрузки? Нужны ли стероиды, и чем они могут быть опасны?Объясняет основатель и главный редактор проекта <u><a href="https://zozhnik.ru/" target="_blank">"Зожник"</a></u>, автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров. Каким спортом вы занимаетесь? Как контролируете свою нагрузку? Присылайте ваши истории на почту <u><a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></u> или в директ нашего <u><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграм</a></u>. Все вопросы, неоднозначные, волнующие и спорные моменты обязательно обсудим с экспертами.<strong>02:10</strong> Нет ни одной безопасной физической деятельности?<strong>06:15</strong> Про справки в фитнес-клубах<strong>08:15</strong> Легкие недели: почему нельзя только повышать нагрузку?<strong>10:15</strong> Как найти своего тренера: требовать диплом? А если заниматься по видеосвязи?<strong>13:30</strong> Какой должен быть пульс?<strong>14:50</strong> Что такое стероиды, и чем они могут быть опасны<strong>18:15</strong> "Главное не перепутать с ленью": как понять, что перетренировался?<strong>22:30</strong> Соревноваться только с собой: быстрые советыПодкаст "Правда тела" выходит по средам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1522650488" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL3ByYXZkYS10ZWxhLnhtbA" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/11386560" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/3099345" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/pravda-tela" target="_blank">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong><a href="http://ria.ru/podcasts/20191025/1531453810.html" target="_blank">Как и где бесплатно подписаться на подкасты</a></strong>________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Ксения ДраницинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://ankt.cc/ChLHfM" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts" target="_blank">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru" target="_blank">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a" target="_blank">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

"Правда тела". Фитнес, который убивает

12:00 26.08.2020
1675
Правда тела
«Правда тела». Фитнес, который убивает
Вчера, 12:00
Бег "убивает" колени. Поднимая слишком большой вес, можно повредить спину, а при неправильной растяжке — связки. Почему при занятии спортом нельзя всё время только увеличивать нагрузку? Несут ли фитнес-клубы ответственность за здоровье клиентов? Реально ли заниматься и не покалечиться, если травмироваться можно даже при скандинавской ходьбе?
Ходишь в зал пять раз в неделю, а результата нет. Как понять, что, кажется, перетренировался, и пора сделать паузу? Каким должен быть уровень нагрузки? Нужны ли стероиды, и чем они могут быть опасны?
Объясняет основатель и главный редактор проекта "Зожник", автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров.
Каким спортом вы занимаетесь? Как контролируете свою нагрузку? Присылайте ваши истории на почту podcasts@rian.ru или в директ нашего Инстаграм. Все вопросы, неоднозначные, волнующие и спорные моменты обязательно обсудим с экспертами.
02:10 Нет ни одной безопасной физической деятельности?
06:15 Про справки в фитнес-клубах
08:15 Легкие недели: почему нельзя только повышать нагрузку?
10:15 Как найти своего тренера: требовать диплом? А если заниматься по видеосвязи?
13:30 Какой должен быть пульс?
14:50 Что такое стероиды, и чем они могут быть опасны
18:15 "Главное не перепутать с ленью": как понять, что перетренировался?
22:30 Соревноваться только с собой: быстрые советы
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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Правда телаПодкаст
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