Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/zhurnalisty-1576244559.html
Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в Одессе
Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в Одессе во время прямого включения. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:21
2020-08-24T15:21
оппозиционная платформа - за жизнь
василий муравицкий
олесь бузина
верховная рада украины
павел шеремет
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575316814_0:53:3183:1843_1400x0_80_0_0_b96514210553a9beabd030f8c2b6e5d9.jpg
<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Ноовсти.</strong> Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a> во время прямого включения.Так, во время комментариев депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины от фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - за жизнь</a>" Татьяны Плачковой и главы депутатской группы политсилы в Одесском горсовете Богдана Гиганова группа неизвестных подошла и начала выкрикивать нецензурные лозунги.Позднее они оттеснили Гиганова от камеры и не выпускали его.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200720/1574583848.html
https://ria.ru/20200123/1563786260.html
3
одесса
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575316814_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_aedba08a7d0cc1591ee4f556c206a75e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, василий муравицкий, олесь бузина, верховная рада украины, павел шеремет, одесса, украина, в мире

Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в Одессе

15:21 24.08.2020
739
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина полиции на Украине
Машина полиции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Машина полиции на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 24 авг – РИА Ноовсти. Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в Одессе во время прямого включения.
Так, во время комментариев депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Татьяны Плачковой и главы депутатской группы политсилы в Одесском горсовете Богдана Гиганова группа неизвестных подошла и начала выкрикивать нецензурные лозунги.
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
20 июля, 11:28
Зеленский назвал убийство журналиста Шеремета "позором для Украины"
Позднее они оттеснили Гиганова от камеры и не выпускали его.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
Украинский журналист Сергей Томиленко
23 января, 15:25
Союз журналистов Украины сообщил о 75 нападениях на СМИ в 2019 году
3501246
Обсудить 3
Оппозиционная платформа - За жизньВасилий МуравицкийОлесь БузинаВерховная Рада УкраиныПавел ШереметОдессаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Фотографии в проекте RT Эпидемия с Антоном Красовским, посвященные борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России
Российские ученые создадут систему прогнозирования эпидемий
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Лукашенко заявил о заинтересованности в диалоге с Киевом
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Тихановская встретилась с замгоссекретаря США
Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии
Белоруссия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Литвы
Завтрак
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук похвастался американской "озоновой маской" от коронавируса
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
Член КС Белоруссии заявил об "угрозах из-за рубежа"
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019
Сенатор рассказал о планах США повлиять на Россию через Белоруссию
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Задержан лидер стачкома Минского завода колесных тягачей
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев обжаловал итоги выборов в суде
В России предложили ограничить продажу алкоголя на время эпидемии
В России предложили в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя
Влияние коронавируса на лимфоциты
Создана необычная вакцина от коронавируса
Певица Лолита Милявская
Лолита выступила за харассмент женщин старше 50 лет
Символ Берлинского международного кинофестиваля
Призы Берлинского кинофестиваля сделали "гендерно-нейтральными"
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
В белорусской оппозиции посетовали на отсутствие контактов с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Назван способ застраховаться от морщин
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
Лента новостейМолния