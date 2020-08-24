https://ria.ru/20200824/zhurnalisty-1576244559.html

Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в Одессе

Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в Одессе во время прямого включения. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:21

2020-08-24T15:21

2020-08-24T15:21

оппозиционная платформа - за жизнь

василий муравицкий

олесь бузина

верховная рада украины

павел шеремет

одесса

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575316814_0:53:3183:1843_1400x0_80_0_0_b96514210553a9beabd030f8c2b6e5d9.jpg

<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Ноовсти.</strong> Неизвестные напали на съемочную группу телеканала ZIK в <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессе</a> во время прямого включения.Так, во время комментариев депутата <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины от фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - за жизнь</a>" Татьяны Плачковой и главы депутатской группы политсилы в Одесском горсовете Богдана Гиганова группа неизвестных подошла и начала выкрикивать нецензурные лозунги.Позднее они оттеснили Гиганова от камеры и не выпускали его.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200720/1574583848.html

https://ria.ru/20200123/1563786260.html

3

одесса

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, василий муравицкий, олесь бузина, верховная рада украины, павел шеремет, одесса, украина, в мире