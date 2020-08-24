https://ria.ru/20200824/zelenskiy-1576256981.html

Зеленский поддержал идею о посредничестве ЕС в ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T18:33

2020-08-24T18:33

2020-08-24T18:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

владимир зеленский

франция

германия

белоруссия

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> в ходе встречи с главой МИД Германии <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маасом</a> выразил поддержку усилиям Германии и Франции в продвижении идеи посредничества <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> в урегулировании ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщила пресс-служба украинского лидера.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

mgla Обидно клоуну - собственную страну отдали на разрушение, а кто-то свою страну хочет сохранить. Вот и лезет с "поддержкой", чтобы не одной Украине в дураках оставаться. 22

リンクス 木材 Куда он-то лезет ? 11

26

франция

германия

белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, владимир зеленский, франция, германия, белоруссия, украина, в мире