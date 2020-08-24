Пластический хирург назвал болезнь блогеров
04:00 24.08.2020 (обновлено: 12:06 24.08.2020)
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Девушка с мобильным телефоном в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Связанные с соцсетями люди много времени проводят с опущенной к смартфону головой, что провоцирует весьма специфическое изменение внешности. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал радио Sputnik о проблеме блогеров и способе от нее избавиться.
Наиболее комфортное положение для пользования смартфоном – это держать его на уровне груди или на уровне живота и опустить голову к нему. Самое комфортное не значит самое полезное, говорит Амжад Аль-Юсеф. По его словам, постоянно опущенная голова приводит к появлению второго подбородка на несколько десятилетий раньше, чем предусмотрено природой.
"Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работе в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. От такой позы она становиться глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет. Они постоянно сидят в телефоне и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано", — рассказал радио Sputnik пластический хирург.
Амжад Аль-Юсеф рассказал, как можно избавиться от этого неприятного дефекта внешности. Способ для юных блогеров мало чем отличается от того, что предлагается людям в возрасте.
"По моим заметкам второй подбородок у молодых людей все более и более популярная история. Чтобы избавиться от этого недуга, надо избавиться от жировой ткани на шее. Еще таким пациентам я назначаю гимнастику для повышения тонуса мышц в этой зоне", — объяснил пластический хирург в интервью радио Sputnik.
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