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https://ria.ru/20200824/zdorove-1576215474.html
Пластический хирург назвал болезнь блогеров
Связанные с соцсетями люди много времени проводят с опущенной к смартфону головой, что провоцирует весьма специфическое изменение внешности. Пластический хирург РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T04:00
2020-08-24T12:06
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Связанные с соцсетями люди много времени проводят с опущенной к смартфону головой, что провоцирует весьма специфическое изменение внешности. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576102947.html">радио Sputnik</a> о проблеме блогеров и способе от нее избавиться.Наиболее комфортное положение для пользования смартфоном – это держать его на уровне груди или на уровне живота и опустить голову к нему. Самое комфортное не значит самое полезное, говорит Амжад Аль-Юсеф. По его словам, постоянно опущенная голова приводит к появлению второго подбородка на несколько десятилетий раньше, чем предусмотрено природой.Амжад Аль-Юсеф рассказал, как можно избавиться от этого неприятного дефекта внешности. Способ для юных блогеров мало чем отличается от того, что предлагается людям в возрасте. "По моим заметкам второй подбородок у молодых людей все более и более популярная история. Чтобы избавиться от этого недуга, надо избавиться от жировой ткани на шее. Еще таким пациентам я назначаю гимнастику для повышения тонуса мышц в этой зоне", — объяснил пластический хирург в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576102947.html">радио Sputnik</a>.
https://ria.ru/20180105/1512175035.html
Главная проблема блогеров вовсе не двойной подбородок, а то, что настоящую живую жизнь они заменили на суррогатную жизнь в смартфоне.
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россия
РИА Новости
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60
россия, общество

Пластический хирург назвал болезнь блогеров

04:00 24.08.2020 (обновлено: 12:06 24.08.2020)
5713
© РИА Новости / Александр ГальперинДевушка с мобильным телефоном в Санкт-Петербурге
Девушка с мобильным телефоном в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Девушка с мобильным телефоном в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Связанные с соцсетями люди много времени проводят с опущенной к смартфону головой, что провоцирует весьма специфическое изменение внешности. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал радио Sputnik о проблеме блогеров и способе от нее избавиться.
Наиболее комфортное положение для пользования смартфоном – это держать его на уровне груди или на уровне живота и опустить голову к нему. Самое комфортное не значит самое полезное, говорит Амжад Аль-Юсеф. По его словам, постоянно опущенная голова приводит к появлению второго подбородка на несколько десятилетий раньше, чем предусмотрено природой.

"Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работе в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на ее состояние. От такой позы она становиться глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет. Они постоянно сидят в телефоне и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано", — рассказал радио Sputnik пластический хирург.

Амжад Аль-Юсеф рассказал, как можно избавиться от этого неприятного дефекта внешности. Способ для юных блогеров мало чем отличается от того, что предлагается людям в возрасте.
"По моим заметкам второй подбородок у молодых людей все более и более популярная история. Чтобы избавиться от этого недуга, надо избавиться от жировой ткани на шее. Еще таким пациентам я назначаю гимнастику для повышения тонуса мышц в этой зоне", — объяснил пластический хирург в интервью радио Sputnik.
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325713126
Обсудить 8
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Главная проблема блогеров вовсе не двойной подбородок, а то, что настоящую живую жизнь они заменили на суррогатную жизнь в смартфоне.
24 августа, 05:05
АНДРЕЙ КОННИН
2901000
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