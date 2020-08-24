https://ria.ru/20200824/zdorove-1576215474.html

Пластический хирург назвал болезнь блогеров

Связанные с соцсетями люди много времени проводят с опущенной к смартфону головой, что провоцирует весьма специфическое изменение внешности. Пластический хирург РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T04:00

2020-08-24T04:00

2020-08-24T12:06

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Связанные с соцсетями люди много времени проводят с опущенной к смартфону головой, что провоцирует весьма специфическое изменение внешности. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576102947.html">радио Sputnik</a> о проблеме блогеров и способе от нее избавиться.Наиболее комфортное положение для пользования смартфоном – это держать его на уровне груди или на уровне живота и опустить голову к нему. Самое комфортное не значит самое полезное, говорит Амжад Аль-Юсеф. По его словам, постоянно опущенная голова приводит к появлению второго подбородка на несколько десятилетий раньше, чем предусмотрено природой.Амжад Аль-Юсеф рассказал, как можно избавиться от этого неприятного дефекта внешности. Способ для юных блогеров мало чем отличается от того, что предлагается людям в возрасте. "По моим заметкам второй подбородок у молодых людей все более и более популярная история. Чтобы избавиться от этого недуга, надо избавиться от жировой ткани на шее. Еще таким пациентам я назначаю гимнастику для повышения тонуса мышц в этой зоне", — объяснил пластический хирург в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576102947.html">радио Sputnik</a>.

https://ria.ru/20180105/1512175035.html

АНДРЕЙ КОННИН Главная проблема блогеров вовсе не двойной подбородок, а то, что настоящую живую жизнь они заменили на суррогатную жизнь в смартфоне. 30

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество