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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200824/zapovednik-1576251245.html
Темрезов: в Тебердинском заповеднике КЧР наблюдается туристический бум
Бадукские озера на территории Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии в июле посетили около тысячи туристов, а в августе на этом пешем маршруте "начался... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:51
2020-08-24T16:52
карачаево-черкесская республика
новости - туризм
рашид темрезов
общество
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<strong>ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Бадукские озера на территории Тебердинского <a href="https://ria.ru/keyword_zapovedniki" target="_blank">заповедника</a> в Карачаево-Черкесии в июле посетили около тысячи туристов, а в августе на этом пешем маршруте "начался настоящий туристический бум", сообщил в своем Инстаграме глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a>.По его словам, экотропа на Бадукские озера летом стала одним из популярнейших пеших маршрутов для туристов. Отдыхающие приезжают увидеть живописные леса и реки Хаджибей и Бадук.Он отметил также, что и среди жителей Карачаево-Черкесии с каждым годом остается все меньше тех, кто еще не посетил Бадукские озера.
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новости - туризм, рашид темрезов, общество

Темрезов: в Тебердинском заповеднике КЧР наблюдается туристический бум

16:51 24.08.2020 (обновлено: 16:52 24.08.2020)
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© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости. Бадукские озера на территории Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии в июле посетили около тысячи туристов, а в августе на этом пешем маршруте "начался настоящий туристический бум", сообщил в своем Инстаграме глава КЧР Рашид Темрезов.
По его словам, экотропа на Бадукские озера летом стала одним из популярнейших пеших маршрутов для туристов. Отдыхающие приезжают увидеть живописные леса и реки Хаджибей и Бадук.
"На этом маршруте можно встретить гостей из самых различных, и порой отдаленных регионов нашей страны. За минувший месяц здесь побывало около тысячи человек, а уже в августе, по словам работников Тебердинского заповедника, здесь начался настоящий туристический бум", - написал Темрезов.
Он отметил также, что и среди жителей Карачаево-Черкесии с каждым годом остается все меньше тех, кто еще не посетил Бадукские озера.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаНовости - ТуризмРашид ТемрезовОбщество
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