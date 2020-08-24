https://ria.ru/20200824/zapovednik-1576251245.html

Темрезов: в Тебердинском заповеднике КЧР наблюдается туристический бум

Бадукские озера на территории Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии в июле посетили около тысячи туристов, а в августе на этом пешем маршруте "начался... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:51

2020-08-24T16:51

2020-08-24T16:52

карачаево-черкесская республика

новости - туризм

рашид темрезов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571505153_0:69:667:444_1400x0_80_0_0_b8379e7163615f27608c7011be7bf6ae.jpg

<strong>ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Бадукские озера на территории Тебердинского <a href="https://ria.ru/keyword_zapovedniki" target="_blank">заповедника</a> в Карачаево-Черкесии в июле посетили около тысячи туристов, а в августе на этом пешем маршруте "начался настоящий туристический бум", сообщил в своем Инстаграме глава КЧР <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a>.По его словам, экотропа на Бадукские озера летом стала одним из популярнейших пеших маршрутов для туристов. Отдыхающие приезжают увидеть живописные леса и реки Хаджибей и Бадук.Он отметил также, что и среди жителей Карачаево-Черкесии с каждым годом остается все меньше тех, кто еще не посетил Бадукские озера.

https://ria.ru/20200717/1574490367.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, рашид темрезов, общество