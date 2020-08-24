Темрезов: в Тебердинском заповеднике КЧР наблюдается туристический бум
16:51 24.08.2020 (обновлено: 16:52 24.08.2020)
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© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 24 авг – РИА Новости. Бадукские озера на территории Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии в июле посетили около тысячи туристов, а в августе на этом пешем маршруте "начался настоящий туристический бум", сообщил в своем Инстаграме глава КЧР Рашид Темрезов.
По его словам, экотропа на Бадукские озера летом стала одним из популярнейших пеших маршрутов для туристов. Отдыхающие приезжают увидеть живописные леса и реки Хаджибей и Бадук.
"На этом маршруте можно встретить гостей из самых различных, и порой отдаленных регионов нашей страны. За минувший месяц здесь побывало около тысячи человек, а уже в августе, по словам работников Тебердинского заповедника, здесь начался настоящий туристический бум", - написал Темрезов.
Он отметил также, что и среди жителей Карачаево-Черкесии с каждым годом остается все меньше тех, кто еще не посетил Бадукские озера.