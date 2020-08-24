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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200824/yakutiya-1576239246.html
"Полярные авиалинии" будут обучать якутян на пилотов Ми-8
Авиакомпания "Полярные авиалинии" реализует республиканский проект по обучению якутян пилотированию вертолета Ми-8, сообщил глава республики Айсен Николаев в... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:57
2020-08-24T13:57
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
арктика
полярные авиалинии
ми-8
общество
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<strong>ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Poljarnye_avialinii/" target="_blank" data-auto="true">Полярные авиалинии</a>" реализует республиканский проект по обучению якутян пилотированию вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> в своем аккаунте в соцсети Instagram.Он отметил, что республика в последние годы испытывала дефицит в пилотах вертолётов. В 2018 году на заседании госкомиссии по развитию <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a> озвученный им вопрос подготовки лётчиков для полярной авиации получил поддержку правительства РФ."Сегодня мне сообщили отличную новость. Девятнадцать выпускников наших школ поступили на бюджетные места в Омский лётно-технический колледж гражданской авиации им А.В. Ляпидевского… Сейчас благодаря республиканскому проекту "Молодёжь в авиацию" авиакомпании "Полярные авиалинии" уже второй год молодые якутяне поступают в Омский летно-технический колледж гражданской авиации. А после окончания обучения все ребята гарантированно будут трудоустроены в АК "Полярные авиалинии" и станут пилотами вертолёта Ми-8", - рассказал Николаев.Руководитель региона пожелал курсантам успехов в учебе. "Уверен, что все они станут прекрасными специалистами и будут трудиться на благо родной Якутии", - добавил он.
https://ria.ru/20200818/1575918635.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), айсен николаев, арктика, полярные авиалинии, ми-8, общество

"Полярные авиалинии" будут обучать якутян на пилотов Ми-8

13:57 24.08.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8МБ МЧС РФ во время учений
Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ во время учений
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости. Авиакомпания "Полярные авиалинии" реализует республиканский проект по обучению якутян пилотированию вертолета Ми-8, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он отметил, что республика в последние годы испытывала дефицит в пилотах вертолётов. В 2018 году на заседании госкомиссии по развитию Арктики озвученный им вопрос подготовки лётчиков для полярной авиации получил поддержку правительства РФ.
"Сегодня мне сообщили отличную новость. Девятнадцать выпускников наших школ поступили на бюджетные места в Омский лётно-технический колледж гражданской авиации им А.В. Ляпидевского… Сейчас благодаря республиканскому проекту "Молодёжь в авиацию" авиакомпании "Полярные авиалинии" уже второй год молодые якутяне поступают в Омский летно-технический колледж гражданской авиации. А после окончания обучения все ребята гарантированно будут трудоустроены в АК "Полярные авиалинии" и станут пилотами вертолёта Ми-8", - рассказал Николаев.
Руководитель региона пожелал курсантам успехов в учебе. "Уверен, что все они станут прекрасными специалистами и будут трудиться на благо родной Якутии", - добавил он.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАрктикаПолярные авиалинииМи-8Общество
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