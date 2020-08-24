https://ria.ru/20200824/yakutiya-1576239246.html

"Полярные авиалинии" будут обучать якутян на пилотов Ми-8

Авиакомпания "Полярные авиалинии" реализует республиканский проект по обучению якутян пилотированию вертолета Ми-8, сообщил глава республики Айсен Николаев в... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:57

2020-08-24T13:57

2020-08-24T13:57

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

арктика

полярные авиалинии

ми-8

общество

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<strong>ЯКУТСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Poljarnye_avialinii/" target="_blank" data-auto="true">Полярные авиалинии</a>" реализует республиканский проект по обучению якутян пилотированию вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, сообщил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> в своем аккаунте в соцсети Instagram.Он отметил, что республика в последние годы испытывала дефицит в пилотах вертолётов. В 2018 году на заседании госкомиссии по развитию <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктики</a> озвученный им вопрос подготовки лётчиков для полярной авиации получил поддержку правительства РФ."Сегодня мне сообщили отличную новость. Девятнадцать выпускников наших школ поступили на бюджетные места в Омский лётно-технический колледж гражданской авиации им А.В. Ляпидевского… Сейчас благодаря республиканскому проекту "Молодёжь в авиацию" авиакомпании "Полярные авиалинии" уже второй год молодые якутяне поступают в Омский летно-технический колледж гражданской авиации. А после окончания обучения все ребята гарантированно будут трудоустроены в АК "Полярные авиалинии" и станут пилотами вертолёта Ми-8", - рассказал Николаев.Руководитель региона пожелал курсантам успехов в учебе. "Уверен, что все они станут прекрасными специалистами и будут трудиться на благо родной Якутии", - добавил он.

https://ria.ru/20200818/1575918635.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), айсен николаев, арктика, полярные авиалинии, ми-8, общество