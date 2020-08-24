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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200824/vuzy-podmoskovya-1576251492.html
Свыше 50 тысяч абитуриентов подали документы в вузы Подмосковья
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что заявления на поступление в областные вузы подали уже более 50 тысяч абитуриентов. Об этом... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:57
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новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что заявления на поступление в областные вузы подали уже более 50 тысяч абитуриентов. Об этом сообщил телеканал "360"."В Подмосковье продолжается приемная кампания по зачислению в высшие учебные заведения региона", – обратила внимание глава профильного ведомства.Она добавила, что в этом году выпускники подают документы дистанционно. По словам Каклюгиной, самым популярным вузом стал Московский государственный областной университет, куда подали около 30 тысяч заявлений.Также пользуются популярностью Университет "Дубна", Технологический университет в Королеве, ГГТУ в Орехово-Зуеве, Коломенский ГСГУ и Академия социального управления.
https://ria.ru/20200818/1575943569.html
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навигатор абитуриента, московская область (подмосковье)

Свыше 50 тысяч абитуриентов подали документы в вузы Подмосковья

16:57 24.08.2020 (обновлено: 17:44 24.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновСотрудницы приемной комиссии проводят консультацию с абитуриентами в режиме онлайн
Сотрудницы приемной комиссии проводят консультацию с абитуриентами в режиме онлайн
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что заявления на поступление в областные вузы подали уже более 50 тысяч абитуриентов. Об этом сообщил телеканал "360".
"В Подмосковье продолжается приемная кампания по зачислению в высшие учебные заведения региона", – обратила внимание глава профильного ведомства.
Она добавила, что в этом году выпускники подают документы дистанционно. По словам Каклюгиной, самым популярным вузом стал Московский государственный областной университет, куда подали около 30 тысяч заявлений.
Студентка медицинского ВУЗа
18 августа, 16:00Новости Подмосковья
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Также пользуются популярностью Университет "Дубна", Технологический университет в Королеве, ГГТУ в Орехово-Зуеве, Коломенский ГСГУ и Академия социального управления.
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