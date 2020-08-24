https://ria.ru/20200824/vuzy-podmoskovya-1576251492.html
Свыше 50 тысяч абитуриентов подали документы в вузы Подмосковья
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что заявления на поступление в областные вузы подали уже более 50 тысяч абитуриентов. Об этом... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:57
2020-08-24T16:57
2020-08-24T17:44
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что заявления на поступление в областные вузы подали уже более 50 тысяч абитуриентов. Об этом сообщил телеканал "360"."В Подмосковье продолжается приемная кампания по зачислению в высшие учебные заведения региона", – обратила внимание глава профильного ведомства.Она добавила, что в этом году выпускники подают документы дистанционно. По словам Каклюгиной, самым популярным вузом стал Московский государственный областной университет, куда подали около 30 тысяч заявлений.Также пользуются популярностью Университет "Дубна", Технологический университет в Королеве, ГГТУ в Орехово-Зуеве, Коломенский ГСГУ и Академия социального управления.
https://ria.ru/20200818/1575943569.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что заявления на поступление в областные вузы подали уже более 50 тысяч абитуриентов. Об этом сообщил телеканал "360".
"В Подмосковье продолжается приемная кампания по зачислению в высшие учебные заведения региона", – обратила внимание глава профильного ведомства.
Она добавила, что в этом году выпускники подают документы дистанционно. По словам Каклюгиной, самым популярным вузом стал Московский государственный областной университет, куда подали около 30 тысяч заявлений.
Также пользуются популярностью Университет "Дубна", Технологический университет в Королеве, ГГТУ в Орехово-Зуеве, Коломенский ГСГУ и Академия социального управления.