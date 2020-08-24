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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20200824/voronezh-1576245189.html
Жители Воронежской области получат соцподдержку на 12 миллиардов рублей
Объем средств, предусмотренных на меры социальной поддержки жителей Воронежской области, в 2020 году составит почти 12 миллиардов рублей, сообщает Воронежская... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:28
2020-08-24T16:05
воронежская область
россия
воронежская область
общество
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<strong>ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Объем средств, предусмотренных на меры социальной поддержки жителей <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, в 2020 году составит почти 12 миллиардов рублей, сообщает Воронежская областная дума.В Воронежской областной думе подвели итоги работы регионального парламента VI созыва. С 2015 по 2020 год парламентарии занимались совершенствованием регионального законодательства, направленного на решение социальных вопросов, укрепление поддержки отдельных категорий граждан, увеличение адресной материальной помощи, повышение качества жизни и благосостояния воронежцев.Одной из основных задач для депутатского корпуса является работа над принятием бюджета Воронежской области. Каждый раз при верстке главного финансового документа региона приоритетом для парламентариев остается сохранение социальной направленности документа. Традиционно почти две трети расходов регионального бюджета последние пять лет приходится на отрасли социальной сферы. Благодаря этому, как отмечает облдума, в регионе максимально защищенными остаются все социально уязвимые категории граждан. Все социальные выплаты, пособия и компенсации сохраняются для граждан в полном объеме.По словам председателя Воронежской областной думы <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Нетесова</a>, прирост собственных доходов региона, в первую очередь, направляется на повышение зарплаты медиков, педагогов социальных и культурных работников. Только в 2019 году на эти цели было направлено 12,2 миллиарда рублей, это почти на 1,5 миллиарда больше, чем годом ранее.Всего же с 2015 года дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение заплат бюджетникам составили, по информации заксобрания, почти 43,5 миллиарда рублей."Последние годы на работу облдумы сильное влияние оказали инициативы, выдвинутые президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Так, при исполнении областного бюджета в прошлом году появились новые строки, связанные с финансированием нацпроектов. В 2019 году в регионе стартовала реализация 11 нацпроектов. На мероприятия в их рамках было направлено 18,8 миллиарда рублей", - сообщает облдума.Как отмечает заксобрание, кабмином страны было утверждено, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета на нацпроекты в Воронежской области составит 98%. Но доля региона на их реализацию, по информации областной думы, фактически превысила 43%."В этом году на реализацию нацпроектов в бюджете заложено почти 23 миллиарда рублей. И несмотря на пандемию, задача реализации различных программ в их рамках остается приоритетной, как и необходимость парламентского контроля за расходованием этих средств", - сообщает Воронежская областная дума.
https://ria.ru/20200705/1573887293.html
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россия, воронежская область, общество

Жители Воронежской области получат соцподдержку на 12 миллиардов рублей

15:28 24.08.2020 (обновлено: 16:05 24.08.2020)
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© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной думы
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости. Объем средств, предусмотренных на меры социальной поддержки жителей Воронежской области, в 2020 году составит почти 12 миллиардов рублей, сообщает Воронежская областная дума.
В Воронежской областной думе подвели итоги работы регионального парламента VI созыва. С 2015 по 2020 год парламентарии занимались совершенствованием регионального законодательства, направленного на решение социальных вопросов, укрепление поддержки отдельных категорий граждан, увеличение адресной материальной помощи, повышение качества жизни и благосостояния воронежцев.
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Одной из основных задач для депутатского корпуса является работа над принятием бюджета Воронежской области. Каждый раз при верстке главного финансового документа региона приоритетом для парламентариев остается сохранение социальной направленности документа. Традиционно почти две трети расходов регионального бюджета последние пять лет приходится на отрасли социальной сферы. Благодаря этому, как отмечает облдума, в регионе максимально защищенными остаются все социально уязвимые категории граждан. Все социальные выплаты, пособия и компенсации сохраняются для граждан в полном объеме.

"В настоящее время в Воронежской области действует 141 мера социальной поддержки населения (ими пользуются более полумиллиона жителей региона). А общий объем средств на все меры соцподдержки и выплаты воронежцам, которые гарантируются государством, в 2020 году составит почти 12 миллиардов рублей", - информирует заксобрание.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, прирост собственных доходов региона, в первую очередь, направляется на повышение зарплаты медиков, педагогов социальных и культурных работников. Только в 2019 году на эти цели было направлено 12,2 миллиарда рублей, это почти на 1,5 миллиарда больше, чем годом ранее.
Всего же с 2015 года дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение заплат бюджетникам составили, по информации заксобрания, почти 43,5 миллиарда рублей.
"Последние годы на работу облдумы сильное влияние оказали инициативы, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным. Так, при исполнении областного бюджета в прошлом году появились новые строки, связанные с финансированием нацпроектов. В 2019 году в регионе стартовала реализация 11 нацпроектов. На мероприятия в их рамках было направлено 18,8 миллиарда рублей", - сообщает облдума.
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Как отмечает заксобрание, кабмином страны было утверждено, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета на нацпроекты в Воронежской области составит 98%. Но доля региона на их реализацию, по информации областной думы, фактически превысила 43%.
"В этом году на реализацию нацпроектов в бюджете заложено почти 23 миллиарда рублей. И несмотря на пандемию, задача реализации различных программ в их рамках остается приоритетной, как и необходимость парламентского контроля за расходованием этих средств", - сообщает Воронежская областная дума.
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Воронежская областьРоссияВоронежская областьОбщество
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