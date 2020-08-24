https://ria.ru/20200824/voronezh-1576245189.html

Жители Воронежской области получат соцподдержку на 12 миллиардов рублей

Объем средств, предусмотренных на меры социальной поддержки жителей Воронежской области, в 2020 году составит почти 12 миллиардов рублей, сообщает Воронежская... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:28

2020-08-24T15:28

2020-08-24T16:05

воронежская область

россия

воронежская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576249275_0:57:3072:1785_1400x0_80_0_0_048de1b6deee0a175422b0925683ceed.jpg

<strong>ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Объем средств, предусмотренных на меры социальной поддержки жителей <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, в 2020 году составит почти 12 миллиардов рублей, сообщает Воронежская областная дума.В Воронежской областной думе подвели итоги работы регионального парламента VI созыва. С 2015 по 2020 год парламентарии занимались совершенствованием регионального законодательства, направленного на решение социальных вопросов, укрепление поддержки отдельных категорий граждан, увеличение адресной материальной помощи, повышение качества жизни и благосостояния воронежцев.Одной из основных задач для депутатского корпуса является работа над принятием бюджета Воронежской области. Каждый раз при верстке главного финансового документа региона приоритетом для парламентариев остается сохранение социальной направленности документа. Традиционно почти две трети расходов регионального бюджета последние пять лет приходится на отрасли социальной сферы. Благодаря этому, как отмечает облдума, в регионе максимально защищенными остаются все социально уязвимые категории граждан. Все социальные выплаты, пособия и компенсации сохраняются для граждан в полном объеме.По словам председателя Воронежской областной думы <a href="http://ria.ru/person_vladimir-netesov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Нетесова</a>, прирост собственных доходов региона, в первую очередь, направляется на повышение зарплаты медиков, педагогов социальных и культурных работников. Только в 2019 году на эти цели было направлено 12,2 миллиарда рублей, это почти на 1,5 миллиарда больше, чем годом ранее.Всего же с 2015 года дополнительные расходы консолидированного бюджета на повышение заплат бюджетникам составили, по информации заксобрания, почти 43,5 миллиарда рублей."Последние годы на работу облдумы сильное влияние оказали инициативы, выдвинутые президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>. Так, при исполнении областного бюджета в прошлом году появились новые строки, связанные с финансированием нацпроектов. В 2019 году в регионе стартовала реализация 11 нацпроектов. На мероприятия в их рамках было направлено 18,8 миллиарда рублей", - сообщает облдума.Как отмечает заксобрание, кабмином страны было утверждено, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета на нацпроекты в Воронежской области составит 98%. Но доля региона на их реализацию, по информации областной думы, фактически превысила 43%."В этом году на реализацию нацпроектов в бюджете заложено почти 23 миллиарда рублей. И несмотря на пандемию, задача реализации различных программ в их рамках остается приоритетной, как и необходимость парламентского контроля за расходованием этих средств", - сообщает Воронежская областная дума.

https://ria.ru/20200705/1573887293.html

https://realty.ria.ru/20200630/1573685980.html

россия

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воронежская область, общество