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Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
Жители ряда отдаленных территорий Архангельской области, где отсутствует централизованное водоснабжение, после введения тарифа на подвоз воды будут покупать ее... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:48
2020-08-24T11:48
жкх
архангельская область
архангельск
общество
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<strong>МУРМАНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Жители ряда отдаленных территорий <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>, где отсутствует централизованное водоснабжение, после введения тарифа на подвоз воды будут покупать ее по талонам, что является экономически обоснованным способом расчета, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы компании "РВК-Архангельск", занимающейся подвозом воды, Константин Рудаков.Он отметил, что компания поставляет воду в отдаленные поселки Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива "Лето", где большинство жителей – дачники, с декабря 2018 года. До сих пор подвоз воды туда, где нет централизованного водоснабжения и нет скважин, осуществлялся бесплатно, поскольку не существовало тарифа. Третьего августа власти <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельска</a> установили тариф на подвоз воды для жителей отдаленных территорий — 353 рубля за 1 кубометр. Соответствующее постановление выпустило агентство по тарифам и ценам Архангельской области.Он отметил, что количество выдаваемых талонов не ограничено, и, например, зимой дачники платить за воду не будут. Он добавил, что жители поселков отнеслись к такой системе "с пониманием". Позже планируется создать мобильное приложение для более удобного заказа воды и оплаты.
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архангельская область
архангельск
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жкх, архангельская область, архангельск, общество

Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам

11:48 24.08.2020
337
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкБутыль с водой
Бутыль с водой
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в фотобанк
Бутыль с водой. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 авг – РИА Новости. Жители ряда отдаленных территорий Архангельской области, где отсутствует централизованное водоснабжение, после введения тарифа на подвоз воды будут покупать ее по талонам, что является экономически обоснованным способом расчета, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы компании "РВК-Архангельск", занимающейся подвозом воды, Константин Рудаков.
Он отметил, что компания поставляет воду в отдаленные поселки Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива "Лето", где большинство жителей – дачники, с декабря 2018 года. До сих пор подвоз воды туда, где нет централизованного водоснабжения и нет скважин, осуществлялся бесплатно, поскольку не существовало тарифа. Третьего августа власти Архангельска установили тариф на подвоз воды для жителей отдаленных территорий — 353 рубля за 1 кубометр. Соответствующее постановление выпустило агентство по тарифам и ценам Архангельской области.
"С 24 августа жители посёлков будут получать воду по талонам. Один талон – на 20 литров воды, его стоимость – 7 рублей. Талоны можно приобрести в кассе компании или непосредственно во время подвоза воды. Такой способ расчетов был выбран не случайно, мы изучили опыт Енисейского водоканала. Таким образом за воду платят только те, кому она необходима и только за необходимое количество", - пояснил Рудаков.
Он отметил, что количество выдаваемых талонов не ограничено, и, например, зимой дачники платить за воду не будут. Он добавил, что жители поселков отнеслись к такой системе "с пониманием". Позже планируется создать мобильное приложение для более удобного заказа воды и оплаты.
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ЖКХАрхангельская областьАрхангельскОбщество
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