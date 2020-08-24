https://ria.ru/20200824/vodosnabzhenie-1576229525.html

Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам

Жители ряда отдаленных территорий Архангельской области, где отсутствует централизованное водоснабжение, после введения тарифа на подвоз воды будут покупать ее... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:48

2020-08-24T11:48

2020-08-24T11:48

жкх

архангельская область

архангельск

общество

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<strong>МУРМАНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Жители ряда отдаленных территорий <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>, где отсутствует централизованное водоснабжение, после введения тарифа на подвоз воды будут покупать ее по талонам, что является экономически обоснованным способом расчета, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы компании "РВК-Архангельск", занимающейся подвозом воды, Константин Рудаков.Он отметил, что компания поставляет воду в отдаленные поселки Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива "Лето", где большинство жителей – дачники, с декабря 2018 года. До сих пор подвоз воды туда, где нет централизованного водоснабжения и нет скважин, осуществлялся бесплатно, поскольку не существовало тарифа. Третьего августа власти <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельска</a> установили тариф на подвоз воды для жителей отдаленных территорий — 353 рубля за 1 кубометр. Соответствующее постановление выпустило агентство по тарифам и ценам Архангельской области.Он отметил, что количество выдаваемых талонов не ограничено, и, например, зимой дачники платить за воду не будут. Он добавил, что жители поселков отнеслись к такой системе "с пониманием". Позже планируется создать мобильное приложение для более удобного заказа воды и оплаты.

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архангельская область

архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, архангельская область, архангельск, общество