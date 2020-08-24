https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576251647.html

Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, рассказали в пресс-службе главы республики. Об этом во время... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:48

2020-08-24T16:48

2020-08-24T21:01

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, рассказали в пресс-службе главы республики. Об этом во время телефонного разговора договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.В сообщении отмечается, что лидеры государств обсудили сотрудничество по борьбе с COVID-19. Так, белорусские граждане добровольно примут участие в третьем этапе испытаний препарата. Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank">Денис Мантуров</a> допустил, что экспорт вакцины за рубеж может начаться весной.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20200820/1576042903.html

Дмитрий Пушков Помните когда в СССР в мясном магазине покупали мясо вам отгружали еще костей (обязательно) ... так и тут, покупаешь в РФ газ и нефть - тебе еще отгружают С400 и вот теперь еще Спутник-V )) 155

Олег Ливанов Ну ок - всем по вакцине. Вопрос: когда производство начнется? Поляки уже стартовали, а мы еще телимся. 124

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белоруссия