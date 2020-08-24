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https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576251647.html
Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса
Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, рассказали в пресс-службе главы республики. Об этом во время... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:48
2020-08-24T21:01
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, рассказали в пресс-службе главы республики. Об этом во время телефонного разговора договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.В сообщении отмечается, что лидеры государств обсудили сотрудничество по борьбе с COVID-19. Так, белорусские граждане добровольно примут участие в третьем этапе испытаний препарата. Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank">Минпромторга</a> <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank">Денис Мантуров</a> допустил, что экспорт вакцины за рубеж может начаться весной.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20200820/1576042903.html
Помните когда в СССР в мясном магазине покупали мясо вам отгружали еще костей (обязательно) ... так и тут, покупаешь в РФ газ и нефть - тебе еще отгружают С400 и вот теперь еще Спутник-V ))
155
Ну ок - всем по вакцине. Вопрос: когда производство начнется? Поляки уже стартовали, а мы еще телимся.
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россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, белоруссия

Белорусы примут участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса

16:48 24.08.2020 (обновлено: 21:01 24.08.2020)
25838
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавируса, рассказали в пресс-службе главы республики. Об этом во время телефонного разговора договорились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
В сообщении отмечается, что лидеры государств обсудили сотрудничество по борьбе с COVID-19. Так, белорусские граждане добровольно примут участие в третьем этапе испытаний препарата.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
20 августа, 15:13Распространение нового коронавируса
Центр Гамалеи опубликовал инструкцию по вакцинации от коронавируса
Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год. Глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что экспорт вакцины за рубеж может начаться весной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3878972963
Обсудить 69
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияБелоруссия
Популярные комментарии
Помните когда в СССР в мясном магазине покупали мясо вам отгружали еще костей (обязательно) ... так и тут, покупаешь в РФ газ и нефть - тебе еще отгружают С400 и вот теперь еще Спутник-V ))
24 августа, 16:52
Дмитрий Пушков
192710291
Ну ок - всем по вакцине. Вопрос: когда производство начнется? Поляки уже стартовали, а мы еще телимся.
24 августа, 16:49
ОЛОлег Ливанов
115103104
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