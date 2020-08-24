https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html

Создана необычная вакцина от коронавируса

Группа исследователей из США объявила о создании назальной вакцины от коронавируса, пишет журнал Cell. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:07

2020-08-24T15:07

2020-08-24T15:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

сша

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости</strong>. Группа исследователей из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объявила о создании назальной вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, пишет журнал <a href="https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)31068-0.pdf?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420310680%3Fshowall%3Dtrue" target="_blank">Cell.</a>Препарат борется с инфекцией после его введения в организм через нос. Его изобрели ученые из Медицинской школы университета Вашингтона в <a href="http://ria.ru/location_Saint_Louis/" target="_blank" data-auto="true">Сент-Луисе</a>.Издание пишет, что одна доза вакцины помогает выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях. Сами ученые утверждают, что препарат сможет существенно снизить риск передачи инфекции и сократить темпы распространения пандемии.Пока что вакцина прошла испытания только на мышах.Препарат действует по следующему принципу: к вызывающему обычную простуду аденовирусу ученые прикрепили S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В сам белок внесли мутации, способствующую образованию антител к SARS-CoV-2. При этом аденовирус также был обезврежен, и работал как своего рода "транспорт" для S-белка.В этом отношении механизм действия американской вакцины напоминает зарегистрированную ранее российскую. Ее принцип также предполагает введение элементов коронавируса, соединенных с частицами аденовирусов, после чего на COVID-19 формируется сильный и устойчивый иммунитет, а на аденовирусы – более слабый. Однако российская вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа. Как отмечали в Минздраве, такая схема позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до нескольких лет.Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>. Она получила название <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">"Спутник V"</a>. Глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> договорилась о производстве вакцины в пяти странах.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>

https://ria.ru/20200817/1575859122.html

https://ria.ru/20200811/1575650345.html

Егор Панкратов Группа учёных из США...... Дальше можно не читать.))) 31

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, сша