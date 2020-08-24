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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/vaktsina-1576243926.html
Создана необычная вакцина от коронавируса
Группа исследователей из США объявила о создании назальной вакцины от коронавируса, пишет журнал Cell. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:07
2020-08-24T15:12
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
сша
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости</strong>. Группа исследователей из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> объявила о создании назальной вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, пишет журнал <a href="https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)31068-0.pdf?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420310680%3Fshowall%3Dtrue" target="_blank">Cell.</a>Препарат борется с инфекцией после его введения в организм через нос. Его изобрели ученые из Медицинской школы университета Вашингтона в <a href="http://ria.ru/location_Saint_Louis/" target="_blank" data-auto="true">Сент-Луисе</a>.Издание пишет, что одна доза вакцины помогает выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях. Сами ученые утверждают, что препарат сможет существенно снизить риск передачи инфекции и сократить темпы распространения пандемии.Пока что вакцина прошла испытания только на мышах.Препарат действует по следующему принципу: к вызывающему обычную простуду аденовирусу ученые прикрепили S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В сам белок внесли мутации, способствующую образованию антител к SARS-CoV-2. При этом аденовирус также был обезврежен, и работал как своего рода "транспорт" для S-белка.В этом отношении механизм действия американской вакцины напоминает зарегистрированную ранее российскую. Ее принцип также предполагает введение элементов коронавируса, соединенных с частицами аденовирусов, после чего на COVID-19 формируется сильный и устойчивый иммунитет, а на аденовирусы – более слабый. Однако российская вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа. Как отмечали в Минздраве, такая схема позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до нескольких лет.Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>. Она получила название <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">"Спутник V"</a>. Глава Российского фонда прямых инвестиций <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> договорилась о производстве вакцины в пяти странах.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф.</a></em>
https://ria.ru/20200817/1575859122.html
https://ria.ru/20200811/1575650345.html
Группа учёных из США...... Дальше можно не читать.)))
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россия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, сша

Создана необычная вакцина от коронавируса

15:07 24.08.2020 (обновлено: 15:12 24.08.2020)
10055
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты
© Depositphotos / Ugreen
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Группа исследователей из США объявила о создании назальной вакцины от коронавируса, пишет журнал Cell.
Препарат борется с инфекцией после его введения в организм через нос. Его изобрели ученые из Медицинской школы университета Вашингтона в Сент-Луисе.
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Издание пишет, что одна доза вакцины помогает выработать большое количество антител в верхних и нижних дыхательных путях. Сами ученые утверждают, что препарат сможет существенно снизить риск передачи инфекции и сократить темпы распространения пандемии.
Пока что вакцина прошла испытания только на мышах.
Препарат действует по следующему принципу: к вызывающему обычную простуду аденовирусу ученые прикрепили S-белок, который участвует в заражении клеток коронавирусом. В сам белок внесли мутации, способствующую образованию антител к SARS-CoV-2. При этом аденовирус также был обезврежен, и работал как своего рода "транспорт" для S-белка.
В этом отношении механизм действия американской вакцины напоминает зарегистрированную ранее российскую. Ее принцип также предполагает введение элементов коронавируса, соединенных с частицами аденовирусов, после чего на COVID-19 формируется сильный и устойчивый иммунитет, а на аденовирусы – более слабый.
Однако российская вакцина представляет собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа. Как отмечали в Минздраве, такая схема позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до нескольких лет.
Первая в мире вакцина от коронавируса
11 августа, 16:32
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Ранее в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ. Она получила название "Спутник V". Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Москва договорилась о производстве вакцины в пяти странах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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3563120112
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийСША
Популярные комментарии
Группа учёных из США...... Дальше можно не читать.)))
24 августа, 15:09
Егор Панкратов
16500010
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