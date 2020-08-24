Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поблагодарила американскую сторону за поддержку белорусского народа, сообщила в понедельник пресс-служба штаба политика.
После выборов на высший государственный пост Тихановская выехала из Белоруссии в Литву. В понедельник она встретилась с Биганом и заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций.
"Госпожа Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.
По ее данным, на встрече с американским дипломатом Тихановская заявила, что выборы 9 августа "не были ни свободными, ни справедливыми", и выразила мнение, что президент Александр Лукашенко "не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества". Ранее Лукашенко заявлял, что беспорядки в Белоруссии направляют США, им подыгрывают европейцы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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