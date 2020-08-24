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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/tikhanovskaya-1576249784.html
Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поблагодарила американскую... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:15
2020-08-24T16:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
стивен биган
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
оон
сша
литва
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> на встрече с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> поблагодарила американскую сторону за поддержку белорусского народа, сообщила в понедельник пресс-служба штаба политика.После выборов на высший государственный пост Тихановская выехала из Белоруссии в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. В понедельник она встретилась с Биганом и заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций."Госпожа Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.По ее данным, на встрече с американским дипломатом Тихановская заявила, что выборы 9 августа "не были ни свободными, ни справедливыми", и выразила мнение, что президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> "не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества". Ранее Лукашенко заявлял, что беспорядки в Белоруссии направляют США, им подыгрывают европейцы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Ну кто бы сомневался, откуда ноги выросли.
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"Америка нам поможет" ФУ позорище
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белоруссия
сша
литва
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светлана тихановская, стивен биган, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, сша, литва, в мире

Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа

16:15 24.08.2020
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поблагодарила американскую сторону за поддержку белорусского народа, сообщила в понедельник пресс-служба штаба политика.
После выборов на высший государственный пост Тихановская выехала из Белоруссии в Литву. В понедельник она встретилась с Биганом и заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций.
"Госпожа Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.
По ее данным, на встрече с американским дипломатом Тихановская заявила, что выборы 9 августа "не были ни свободными, ни справедливыми", и выразила мнение, что президент Александр Лукашенко "не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества". Ранее Лукашенко заявлял, что беспорядки в Белоруссии направляют США, им подыгрывают европейцы.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСтивен БиганМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНСШАЛитваВ мире
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Ну кто бы сомневался, откуда ноги выросли.
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ASAlex Smolov
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