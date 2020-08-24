https://ria.ru/20200824/tikhanovskaya-1576245278.html

Тихановская встретилась с замгоссекретаря США

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, на прошедшей в понедельник встрече с заместителем госсекретаря РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:28

2020-08-24T15:28

2020-08-24T15:44

мвд белоруссии

александр лукашенко

оон

литва

протесты в белоруссии

светлана тихановская

стивен биган

белоруссия

сша

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<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, находящаяся сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, на прошедшей в понедельник встрече с заместителем госсекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a> заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций, сообщила пресс-служба ее штаба."Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога", - приводит пресс-служба слова Тихановской.Она также заявила, что оппозиция Белоруссии требует "беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа"."В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах", - подчеркнула Тихановская.Тихановская после выборов в Белоруссии выехала в Литву вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз. Тихановская инициировала создание координационного совета по трансферу власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции ранее возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576242246.html

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

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Zlydennemets Three За печеньками 85

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литва

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, оон, литва, светлана тихановская, стивен биган, белоруссия, сша, в мире