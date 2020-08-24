Тихановская встретилась с замгоссекретаря США
15:28 24.08.2020 (обновлено: 15:44 24.08.2020)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, находящаяся сейчас в Литве, на прошедшей в понедельник встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций, сообщила пресс-служба ее штаба.
"Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога", - приводит пресс-служба слова Тихановской.
Она также заявила, что оппозиция Белоруссии требует "беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа".
"В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах", - подчеркнула Тихановская.
Тихановская после выборов в Белоруссии выехала в Литву вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз. Тихановская инициировала создание координационного совета по трансферу власти. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС оппозиции ранее возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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