https://ria.ru/20200824/tekhnologii-1576257691.html

Нижегородская область работает над применением искусственного интеллекта

Нижегородская область включилась в работу по применению технологий искусственного интеллекта, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T18:51

2020-08-24T18:51

2020-08-24T18:51

глеб никитин

нижегородская область

наука

технологии

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородская область</a> включилась в работу по применению технологий искусственного интеллекта, заявил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.Правительство России утвердило концепцию регулирования искусственного интеллекта до 2024 года.Он отметил, что сейчас на базе Нижегородского НОЦ ведутся разработки по нескольким направлениям: цифровые технологии, развитие искусственного интеллекта в медицине и моделировании, квантовые технологии.Так, например, ННГУ им. Лобачевского реализует проект по развитию искусственного интеллекта в медицине, цель которого – формирование облачной платформы для диагностики и анализа заболеваний человека, животных и растений по данным 3D-исследований.Группа компаний "СкадТех" активно занимается единой платформой управления коммунальными сетями города, что позволит проводить оперативный мониторинг с последующей оценкой, а специалисты НГТУ имени Алексеева - универсальными цифровыми программно-аппаратными устройствами защиты и управления электрических сетей.Губернатор Нижегородской области отметил, что на базе НОЦ также ведется создание цифровой системы оперативного мониторинга, прогнозирования и реагирования на неблагоприятные экологические события в водной среде (геоинформационной системы "Ока-Волга"). В проекте принимают участие Институт прикладной физики РАН и ведущие нижегородские вузы.Специалисты РФЯЦ ВНИИЭФ разрабатывают технологии моделирования на основе искусственного интеллекта. В рамках проекта происходит моделирование процессов аэро-, гидродинамики и прочности, которые возникают при проектировании и эксплуатации изделий в высокотехнологичных отраслях промышленности.Глава региона подчеркнул, что на территории Нижегородской области функционирует ряд инновационных компаний в сфере искусственного интеллекта."Уверен, что решения, принимаемые на федеральном уровне, позволят нашему региону реализовать еще больше проектов. Конечно, есть немало эффективных корпоративных идей в сфере искусственного интеллекта, но по-настоящему масштабные проекты могут быть реализованы только в рамках сотрудничества", - заявил Никитин.

https://ria.ru/20200715/1574349181.html

https://ria.ru/20200813/1575761423.html

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, наука, технологии