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Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
В Екатеринбурге мужчина на Audi несколько раз протаранил Hyuindai своей жены, передает издание E1. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:34
2020-08-24T14:39
екатеринбург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> мужчина на Audi несколько раз протаранил Hyuindai своей жены, передает издание <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69437434.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">E1</a>.Екатерина рассказала, что еще не развелась с супругом, но они уже расстались. По ее словам, мужчина решил отомстить. Он написал ей СМС с текстом "Живи счастливо", после чего приехал и "устроил все это".Как отмечали очевидцы, водитель Audi находился в "невменяемом состоянии". Его направили на медицинское освидетельствование. При себе у мужчины не было ни водительских прав, ни документов на машину.Также пострадал еще один припаркованный рядом автомобиль.
соболезную владельцу соседнего автомобиля
60
Ревность и месть - вот два самых страшных чудовища поедающих людей изнутри.
60
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екатеринбург
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353
60
екатеринбург, происшествия

Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку

12:34 24.08.2020 (обновлено: 14:39 24.08.2020)
31758
© E1Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
© E1
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге мужчина на Audi несколько раз протаранил Hyuindai своей жены, передает издание E1.
Екатерина рассказала, что еще не развелась с супругом, но они уже расстались. По ее словам, мужчина решил отомстить. Он написал ей СМС с текстом "Живи счастливо", после чего приехал и "устроил все это".
Как отмечали очевидцы, водитель Audi находился в "невменяемом состоянии". Его направили на медицинское освидетельствование. При себе у мужчины не было ни водительских прав, ни документов на машину.
Также пострадал еще один припаркованный рядом автомобиль.
11015718206766
Обсудить 19
ЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
соболезную владельцу соседнего автомобиля
24 августа, 13:27
lenka031071
44150100
Ревность и месть - вот два самых страшных чудовища поедающих людей изнутри.
24 августа, 14:52
P1Piter 1
5100900
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