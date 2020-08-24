https://ria.ru/20200824/taran-1576232539.html

Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку

В Екатеринбурге мужчина на Audi несколько раз протаранил Hyuindai своей жены, передает издание E1. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:34

2020-08-24T12:34

2020-08-24T14:39

екатеринбург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> мужчина на Audi несколько раз протаранил Hyuindai своей жены, передает издание <a href="https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69437434.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">E1</a>.Екатерина рассказала, что еще не развелась с супругом, но они уже расстались. По ее словам, мужчина решил отомстить. Он написал ей СМС с текстом "Живи счастливо", после чего приехал и "устроил все это".Как отмечали очевидцы, водитель Audi находился в "невменяемом состоянии". Его направили на медицинское освидетельствование. При себе у мужчины не было ни водительских прав, ни документов на машину.Также пострадал еще один припаркованный рядом автомобиль.

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екатеринбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатеринбург, происшествия