https://ria.ru/20200824/stroitelstvo-1576245468.html
Строительство колбасного завода в Сергиевом-Посаде начнут в октябре
Строительство колбасного завода в городском округе Сергиев-Посад планируют начать в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:31
2020-08-24T15:31
2020-08-24T15:30
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong>Строительство колбасного завода в городском округе <a href="https://ria.ru/location_Sergiev_Posad" target="_blank">Сергиев-Посад</a> планируют начать в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона."Проектирование завода по производству сыровяленых колбас на сегодняшний день находится на финальной стадии, комплекс работ выполнен на 90%. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта земельный участок площадью 1,6 гектар получила компания "Бонжорно Групп", - приводится цитата главы ведомства Андрея Разина.Он добавил, что земельный участок под застройку был предоставлен компании без проведения торгов в соответствии с постановлением Правительства Московской области."Начало строительных работ наметили на октябрь текущего года. Запустить производство планируется в четвертом квартале 2021 года", - добавил Разин.
https://ria.ru/20200817/1575909898.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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андрей разин, московская область (подмосковье)