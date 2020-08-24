https://ria.ru/20200824/stroitelstvo-1576245468.html

Строительство колбасного завода в Сергиевом-Посаде начнут в октябре

Строительство колбасного завода в городском округе Сергиев-Посад планируют начать в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:31

2020-08-24T15:31

2020-08-24T15:30

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong>Строительство колбасного завода в городском округе <a href="https://ria.ru/location_Sergiev_Posad" target="_blank">Сергиев-Посад</a> планируют начать в октябре текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона."Проектирование завода по производству сыровяленых колбас на сегодняшний день находится на финальной стадии, комплекс работ выполнен на 90%. Для реализации этого масштабного инвестиционного проекта земельный участок площадью 1,6 гектар получила компания "Бонжорно Групп", - приводится цитата главы ведомства Андрея Разина.Он добавил, что земельный участок под застройку был предоставлен компании без проведения торгов в соответствии с постановлением Правительства Московской области."Начало строительных работ наметили на октябрь текущего года. Запустить производство планируется в четвертом квартале 2021 года", - добавил Разин.

https://ria.ru/20200817/1575909898.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)