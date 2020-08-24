https://ria.ru/20200824/sotrudnichestvo-1576243893.html

Лукашенко заявил о заинтересованности в диалоге с Киевом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, подтвердил заинтересованность в... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T15:07

2020-08-24T15:07

2020-08-24T15:07

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> поздравил украинского коллегу <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj" target="_blank">Владимира Зеленского</a> с Днем независимости Украины, подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества двух стран на принципах равенства и уважения, сообщила пресс-служба белорусского лидера в понедельник.По ее данным, "президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины".Президент Белоруссии пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.Кроме того, Лукашенко поздравил экс-президента <a href="https://ria.ru/person_Leonid_Kuchma" target="_blank">Леонида Кучму</a> с Днем независимости Украины. "Между Республикой Беларусь и Украиной традиционно существуют конструктивные отношения, основанные на совместной истории, взаимном уважении и надежных братских связях", - подчеркнул Лукашенко.Он выразил уверенность, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо народов двух стран.Ранее министр иностранных дел Украины <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba" target="_blank">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что МИД отозвало своего посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией.

https://ria.ru/20200806/1575466099.html

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576220326.html

sggh А разве Украина признала его? Смешно выглядит. 22

GlAV 407 "Бохатовекторность". Ничему Александр Григорьевич не учится. К сожалению... 👀 21

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белоруссия

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире