Лукашенко заявил о заинтересованности в диалоге с Киевом
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CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, подтвердил заинтересованность в расширении сотрудничества двух стран на принципах равенства и уважения, сообщила пресс-служба белорусского лидера в понедельник.
По ее данным, "президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня независимости Украины".
"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - процитировали там поздравление. По данным пресс-службы, "Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне".
Президент Белоруссии пожелал коллеге крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.
Кроме того, Лукашенко поздравил экс-президента Леонида Кучму с Днем независимости Украины. "Между Республикой Беларусь и Украиной традиционно существуют конструктивные отношения, основанные на совместной истории, взаимном уважении и надежных братских связях", - подчеркнул Лукашенко.
Он выразил уверенность, что белорусско-украинское партнерство будет и далее неизменно расширяться на благо народов двух стран.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МИД отозвало своего посла Игоря Кизима из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Белоруссией.