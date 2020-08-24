ПСБ заключил соглашения с Чувашией, Минпромторгом и предприятиями ОПК
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в конгрессно-выставочном центре "Патриот"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПСБ заключил в понедельник на форуме "Армия-2020" пять ключевых соглашений, дающих старт новым масштабным проектам банка в секторе ОПК, а также в социально-экономической сфере российских регионов, сообщает пресс-служба банка.
Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков в присутствии вице-премьера РФ Юрия Борисова подписал соглашения о комплексом сотрудничестве с Чувашской Республикой, с Минпромторгом РФ, а также со стратегическими предприятиями ОПК – госкорпорацией "Роскомос", ПАО "МАК Вымпел" и АО "Ижевский электромеханический завод "Купол".
Так, соглашение с правительством Чувашии предусматривает возможность участия ПСБ в инвестпроектах, программах развития предпринимательства и программах доступной ипотеки для жителей региона.
Социально-экономические задачи решают и два других партнерства, заключенных в рамках форума "Армия-2020". Соглашение ПСБ с ГК "Роскосмос" предполагает сотрудничество по зарплатным проектам. На более чем 120 предприятиях Роскосмоса в настоящее время работают около 200 тысяч сотрудников. В рамках зарплатного проекта каждый сотрудник госкорпорации получит со стороны ПСБ комплексное индивидуальное обслуживание, корпоративные тарифы на продукты и услуги банка, в том числе - на ипотеку, а также зарплатную карту с индивидуальным отраслевым дизайном, разработанным совместно госкорпорацией и ПСБ для сотрудников отрасли.
С Минпромторгом РФ ПСБ заключил соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, а также по программам дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий ОПК. Согласно достигнутым договоренностям, сотрудники ОПК смогут приобретать жилье на комфортных условиях, доступных зарплатным клиентам банка в рамках программы "Семейная ипотека". Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, которые организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.