https://ria.ru/20200824/soglashenie-1576260624.html

ПСБ заключил соглашения с Чувашией, Минпромторгом и предприятиями ОПК

ПСБ заключил в понедельник на форуме "Армия-2020" пять ключевых соглашений, дающих старт новым масштабным проектам банка в секторе ОПК, а также в... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T20:10

2020-08-24T20:10

2020-08-24T20:10

банк псб

роскомос

петр фрадков

чувашская республика (чувашия)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. </strong>ПСБ заключил в понедельник на форуме "Армия-2020" пять ключевых соглашений, дающих старт новым масштабным проектам банка в секторе ОПК, а также в социально-экономической сфере российских регионов, сообщает пресс-служба банка. Председатель ПАО "Промсвязьбанк" <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> в присутствии вице-премьера РФ Юрия Борисова подписал соглашения о комплексом сотрудничестве с Чувашской Республикой, с Минпромторгом РФ, а также со стратегическими предприятиями ОПК – госкорпорацией "Роскомос", ПАО "МАК Вымпел" и АО "Ижевский электромеханический завод "Купол".<br>Так, соглашение с правительством Чувашии предусматривает возможность участия ПСБ в инвестпроектах, программах развития предпринимательства и программах доступной ипотеки для жителей региона. Социально-экономические задачи решают и два других партнерства, заключенных в рамках форума "Армия-2020". Соглашение ПСБ с ГК "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" предполагает сотрудничество по зарплатным проектам. На более чем 120 предприятиях Роскосмоса в настоящее время работают около 200 тысяч сотрудников. В рамках зарплатного проекта каждый сотрудник госкорпорации получит со стороны ПСБ комплексное индивидуальное обслуживание, корпоративные тарифы на продукты и услуги банка, в том числе - на ипотеку, а также зарплатную карту с индивидуальным отраслевым дизайном, разработанным совместно госкорпорацией и ПСБ для сотрудников отрасли.С Минпромторгом РФ ПСБ заключил соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам, а также по программам дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий ОПК. Согласно достигнутым договоренностям, сотрудники ОПК смогут приобретать жилье на комфортных условиях, доступных зарплатным клиентам банка в рамках программы "Семейная ипотека". Помимо этого, банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, которые организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.

https://ria.ru/20200824/ipoteka-1576258922.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, роскомос, петр фрадков, чувашская республика (чувашия), новости компаний - экономика