https://ria.ru/20200824/shpionazh-1576230754.html

"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии

Австрия долго оставалась одной из немногих европейских стран с независимым курсом в отношениях с Россией, однако и ее под давлением загоняют в "общий строй"... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:01

2020-08-24T12:01

2020-08-24T12:01

высылка российского дипломата из австрии

госдума рф

австрия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрия</a> долго оставалась одной из немногих европейских стран с независимым курсом в отношениях с Россией, однако и ее под давлением загоняют в "общий строй" русофобов, заявила РИА Новости член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам Елена Панина, комментируя информацию о высылке российского дипломата из Австрии.Российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже, сообщила в понедельник австрийская газета Krone. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным". Решение властей Австрии ущербно для конструктивных двусторонних отношений, зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии.По мнению Паниной, создается впечатление, что подобные сценарии разыгрываются во многих европейских странах по определенному шаблону, заданному извне, а все сообщения о высылках "российских шпионов" будто написаны под копирку или созданы путем копипаста.Депутат добавила, что даже во времена холодной войны между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и СССР нейтральная Австрия оставалась одной из немногих площадок, где никогда не прекращался диалог между Востоком и Западом."Остается только сожалеть, что эта дипломатическая традиция перечеркивается сегодня русофобией и шпиономанией", - констатировала Панина.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/avstriya-vysylka-1576225449.html

https://ria.ru/20200819/1575985175.html

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австрия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

высылка российского дипломата из австрии, госдума рф, австрия, сша, в мире