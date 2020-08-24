"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Австрия долго оставалась одной из немногих европейских стран с независимым курсом в отношениях с Россией, однако и ее под давлением загоняют в "общий строй" русофобов, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя информацию о высылке российского дипломата из Австрии.
Российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже, сообщила в понедельник австрийская газета Krone. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата. По данным СМИ, речь идет о "предварительной кульминации шпионского скандала, который местные власти считают особенно серьезным". Решение властей Австрии ущербно для конструктивных двусторонних отношений, зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, сообщили РИА Новости в посольстве России в Австрии.
По мнению Паниной, создается впечатление, что подобные сценарии разыгрываются во многих европейских странах по определенному шаблону, заданному извне, а все сообщения о высылках "российских шпионов" будто написаны под копирку или созданы путем копипаста.
"До сих пор Австрия оставалась одной из немногих европейских стран, позволявших себе независимый курс в отношениях с Россией. Однако сегодня и ее, под давлением Вашингтона и Брюсселя, загоняют в "общий строй", - отметила Панина.
Депутат добавила, что даже во времена холодной войны между США и СССР нейтральная Австрия оставалась одной из немногих площадок, где никогда не прекращался диалог между Востоком и Западом.
"Остается только сожалеть, что эта дипломатическая традиция перечеркивается сегодня русофобией и шпиономанией", - констатировала Панина.