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В ЛДПР предложили ввести выплату на сборы детей к школе
Депутаты и сенаторы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей на сборы детей к школе, инициатива направлена в правительство РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:21
2020-08-24T08:21
россия
ярослав нилов
лдпр
госдума рф
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Депутаты и сенаторы от фракции <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> подготовили законопроект о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей на сборы детей к школе, инициатива направлена в правительство для получения отзыва, сообщил в своем <a href="https://telemetr.me/content/nilov_official/post/106/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> один из авторов, глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по труду и соцполитике <a href="http://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Нилов</a>.В пояснительной записке к документу отмечается, что по данным исследований стоимость сборов ребенка в школу в России значительно увеличилась, например бюджет на первоклассника может достигать до 20 тысяч рублей. Кроме того, отмечают парламентарии, в условиях пандемии многие россияне потеряли работу и сейчас испытывают финансовые сложности при подготовке детей к школе."В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка", - говорится в документе.Также уточняется, что инициативой предполагается ежегодная индексация этой выплаты, что "позволит сохранить ее покупательную способность". По предложению парламентариев, для получения этой выплаты у ребенка должно быть российское гражданство.Правила подачи заявления о получении выплаты и правила ее получения, согласно законопроекту, будет устанавливать уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти."Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего федерального закона, предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Вступление в силу федерального закона предусмотрено с 1 января 2021 года", - добавляется в документе.
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РИА Новости
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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, образование - общество

В ЛДПР предложили ввести выплату на сборы детей к школе

08:21 24.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНачало учебного года
Начало учебного года
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Депутаты и сенаторы от фракции ЛДПР подготовили законопроект о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей на сборы детей к школе, инициатива направлена в правительство для получения отзыва, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
В пояснительной записке к документу отмечается, что по данным исследований стоимость сборов ребенка в школу в России значительно увеличилась, например бюджет на первоклассника может достигать до 20 тысяч рублей. Кроме того, отмечают парламентарии, в условиях пандемии многие россияне потеряли работу и сейчас испытывают финансовые сложности при подготовке детей к школе.
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"В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка", - говорится в документе.
Также уточняется, что инициативой предполагается ежегодная индексация этой выплаты, что "позволит сохранить ее покупательную способность". По предложению парламентариев, для получения этой выплаты у ребенка должно быть российское гражданство.
Правила подачи заявления о получении выплаты и правила ее получения, согласно законопроекту, будет устанавливать уполномоченный правительством РФ федеральный орган исполнительной власти.
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"Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего федерального закона, предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Вступление в силу федерального закона предусмотрено с 1 января 2021 года", - добавляется в документе.
3812014
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РоссияЯрослав НиловЛДПРГосдума РФОбразование - Общество
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