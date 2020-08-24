Путин поручил оказать поддержку сельхозпроизводству в Ростовской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Ростовской области В. Голубевым
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Ростовской области В. Голубевым. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит тенденция к сокращению сельхозпроизводства в Ростовской области.
"Но вы знаете, на что обратил внимание? И в 2018, и в 2019 годах, да и в начале, в первом полугодии этого, сокращается сельхозпроизводство. Да, Ростовская область – это крупный промышленный регион, но это южный регион тоже, сельхозрегион, а на фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, и она продолжается, главным образом. Что происходит в этой сфере?" - сказал он в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
"Владимир Владимирович, вы знаете, я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим", - ответил глава региона.
Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области Василия Голубева при необходимости сформулировать просьбы по поддержке сельхозотрасли в регионе.
"Я вас прошу внимательно на это посмотреть, и если нужна какая-то помощь, поддержка, вы, пожалуйста, сформулируйте эти просьбы", - сказал Путин.