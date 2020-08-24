Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/selkhozproizvodstvo-1576242070.html
Путин поручил оказать поддержку сельхозпроизводству в Ростовской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит тенденция к сокращению сельхозпроизводства в Ростовской области. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:30
2020-08-24T14:30
василий голубев
владимир путин
ростовская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147562/70/1475627079_0:229:2700:1748_1400x0_80_0_0_2a8f7d4d316c5eb83959f036f56ad74d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что его беспокоит тенденция к сокращению сельхозпроизводства в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>."Владимир Владимирович, вы знаете, я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим", - ответил глава региона.Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области Василия Голубева при необходимости сформулировать просьбы по поддержке сельхозотрасли в регионе.
https://ria.ru/20200814/1575791339.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/147562/70/1475627079_33:0:2668:1976_1400x0_80_0_0_90c99ae498ce408db39cae178be9c836.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий голубев, владимир путин, ростовская область, экономика

Путин поручил оказать поддержку сельхозпроизводству в Ростовской области

14:30 24.08.2020
850
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Ростовской области В. Голубевым
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Ростовской области В. Голубевым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с губернатором Ростовской области В. Голубевым. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его беспокоит тенденция к сокращению сельхозпроизводства в Ростовской области.
"Но вы знаете, на что обратил внимание? И в 2018, и в 2019 годах, да и в начале, в первом полугодии этого, сокращается сельхозпроизводство. Да, Ростовская область – это крупный промышленный регион, но это южный регион тоже, сельхозрегион, а на фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит, и она продолжается, главным образом. Что происходит в этой сфере?" - сказал он в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
"Владимир Владимирович, вы знаете, я думаю, что в этом году мы эту тенденцию переломим", - ответил глава региона.
Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области Василия Голубева при необходимости сформулировать просьбы по поддержке сельхозотрасли в регионе.
"Я вас прошу внимательно на это посмотреть, и если нужна какая-то помощь, поддержка, вы, пожалуйста, сформулируйте эти просьбы", - сказал Путин.
Города России. Ростов-на-Дону
14 августа, 16:00Ростовская область
В Ростовской области к 1 сентября откроется новая рекреационная зона
2830023
Обсудить 0
Василий ГолубевВладимир ПутинРостовская областьЭкономика
Рекомендуем
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Задержан лидер стачкома Минского завода колесных тягачей
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал невыполнимой задачей ввод миротворцев в Донбасс
Военнослужащие спецназа белорусской армии
Белорусская оппозиция сочла заявление властей о привлечении армии спорным
Министерство обороны России
Начались госиспытания новейшей ЗРС С-500
Светлана Тихановская
Тихановская выступит в Европарламенте
Певица Лолита Милявская
Лолита выступила за харассмент женщин старше 50 лет
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук похвастался американской "озоновой маской" от коронавируса
Бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске.
В белорусской оппозиции посетовали на отсутствие контактов с Россией
Александр Лукашенко и Владимир Зеленский во время встречи в Житомире
Лукашенко заявил о заинтересованности в диалоге с Киевом
Выдача номеров в ГИБДД
Эксперт предложил не выдавать госномера серии АУЕ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
В России предложили ограничить продажу алкоголя на время эпидемии
В России предложили в пять раз снизить пошлину на продажу алкоголя
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро на вторник вырос на 17 копеек
Завтрак
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Туристы у фонтана Треви в Риме
АТОР выяснила цену липовых справок для поездок в Европу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:50Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
Лента новостейМолния