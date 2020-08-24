https://ria.ru/20200824/saratov-1576265046.html

В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой, сообщило областное управление СК... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T23:55

2020-08-24T23:55

2020-08-24T23:55

россия

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a> возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее ИА "<a href="https://nversia.ru/" target="_blank">Версия-Саратов</a>" сообщило, что 56-летний мужчина задержан в Саратове за фотосессию с участием 10-летней дочери, которую он 13 августа сфотографировал обнаженной на территории парка Победы, а затем сделал интимные фото в квартире и на пляже "Городские пески".Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Фигуранту дела грозит до 20 лет заключения."Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в СК.

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/1576231717.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия