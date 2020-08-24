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В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой, сообщило областное управление СК... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T23:55
2020-08-24T23:55
россия
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Следователи в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a> возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой, сообщило областное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее ИА "<a href="https://nversia.ru/" target="_blank">Версия-Саратов</a>" сообщило, что 56-летний мужчина задержан в Саратове за фотосессию с участием 10-летней дочери, которую он 13 августа сфотографировал обнаженной на территории парка Победы, а затем сделал интимные фото в квартире и на пляже "Городские пески".Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Фигуранту дела грозит до 20 лет заключения."Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в СК.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери

23:55 24.08.2020
1249
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 24 авг - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее ИА "Версия-Саратов" сообщило, что 56-летний мужчина задержан в Саратове за фотосессию с участием 10-летней дочери, которую он 13 августа сфотографировал обнаженной на территории парка Победы, а затем сделал интимные фото в квартире и на пляже "Городские пески".

"По данным следствия, в период с 13 августа по 21 августа 2020 года 56-летний житель Саратова трижды совершил действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Следователям СК удалось установить психологический контакт с ребенком и получить сведения об обстоятельствах совершенных в отношении нее противоправных деяний. Следственным органом 56-летний подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Фигуранту дела грозит до 20 лет заключения.
"Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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