В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
00:15 24.08.2020 (обновлено: 09:51 24.08.2020)
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, отменяется в Московской области с понедельника, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева, размещенного на сайте регионального правительства.
"Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 No 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"... пункт 4 (обязывающий соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд хронических заболеваний) признать утратившим силу", - следует из документа.
Глава Подмосковья подписал постановление о переходе на режим самоизоляции людей старшего возраста, а также тех, кто вошел в группу риска заражения коронавирусом из-за ряда хронических заболеваний, в конце марта. После введения в регионе пропускного режима, данной категории граждан была организована помощь в оформлении пропусков для выезда на дачу. С 29 мая им разрешили прогулки, занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе, группой не более двух человек с обязательным условием соблюдения дистанции не менее пяти метров, а с 1 августа вновь дали возможность совместно принимать участие в уличных занятиях программы "Активное долголетие".
По состоянию на 23 августа в Московской области зафиксировано более 67 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 50,4 тысячи пациентов, скончались 1,1 тысячи человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.