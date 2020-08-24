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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/samoizolyatsiya-1576215124.html
В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, отменяется в Московской области с понедельника, следует из... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T00:15
2020-08-24T09:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, отменяется в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с понедельника, следует из постановления губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, размещенного на <a href="https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/20-08-2020-15-57-05-postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot" target="_blank">сайте регионального правительства</a>.Глава Подмосковья подписал постановление о переходе на режим самоизоляции людей старшего возраста, а также тех, кто вошел в группу риска заражения коронавирусом из-за ряда хронических заболеваний, в конце марта. После введения в регионе пропускного режима, данной категории граждан была организована помощь в оформлении пропусков для выезда на дачу. С 29 мая им разрешили прогулки, занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе, группой не более двух человек с обязательным условием соблюдения дистанции не менее пяти метров, а с 1 августа вновь дали возможность совместно принимать участие в уличных занятиях программы "Активное долголетие".По состоянию на 23 августа в Московской области зафиксировано более 67 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 50,4 тысячи пациентов, скончались 1,1 тысячи человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
совсем из ума выжили чтоли? это же самая уязвимая группа! или просто хотят численность пенсионеров проредить? чтобы пенсию не платить и сэкономить на жизнях стариков?
54
Ещё два месяца назад вы и вам подобные выли здесь об ущемлении прав граждан и о нарушении Конституции Российской Федерации — когда власть ввела режим самоизоляции. Что должна сделать власть, чтобы вы хоть немного помолчали?..
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6
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

00:15 24.08.2020 (обновлено: 09:51 24.08.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках в парке
Женщины в медицинских масках в парке
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, отменяется в Московской области с понедельника, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева, размещенного на сайте регионального правительства.
"Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 No 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"... пункт 4 (обязывающий соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд хронических заболеваний) признать утратившим силу", - следует из документа.
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Глава Подмосковья подписал постановление о переходе на режим самоизоляции людей старшего возраста, а также тех, кто вошел в группу риска заражения коронавирусом из-за ряда хронических заболеваний, в конце марта. После введения в регионе пропускного режима, данной категории граждан была организована помощь в оформлении пропусков для выезда на дачу. С 29 мая им разрешили прогулки, занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе, группой не более двух человек с обязательным условием соблюдения дистанции не менее пяти метров, а с 1 августа вновь дали возможность совместно принимать участие в уличных занятиях программы "Активное долголетие".
По состоянию на 23 августа в Московской области зафиксировано более 67 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 50,4 тысячи пациентов, скончались 1,1 тысячи человек, свидетельствуют данные оперативного штаба.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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1623111824
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
совсем из ума выжили чтоли? это же самая уязвимая группа! или просто хотят численность пенсионеров проредить? чтобы пенсию не платить и сэкономить на жизнях стариков?
24 августа, 02:10
Damir Aliev
31006215
Ещё два месяца назад вы и вам подобные выли здесь об ущемлении прав граждан и о нарушении Конституции Российской Федерации — когда власть ввела режим самоизоляции. Что должна сделать власть, чтобы вы хоть немного помолчали?..
24 августа, 02:26
ГБГ Б
9101014
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