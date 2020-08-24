https://ria.ru/20200824/samoizolyatsiya-1576215124.html

В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, отменяется в Московской области с понедельника, следует из... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T00:15

2020-08-24T00:15

2020-08-24T09:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571737019_0:0:3076:1730_1400x0_80_0_0_ca9d9c1e4f078f94c860b1e179fb5be1.jpg

<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.</strong> Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также лиц, имеющих ряд хронических заболеваний, отменяется в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с понедельника, следует из постановления губернатора <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, размещенного на <a href="https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-gubernatorom/postanovleniya/20-08-2020-15-57-05-postanovlenie-gubernatora-moskovskoy-oblasti-ot" target="_blank">сайте регионального правительства</a>.Глава Подмосковья подписал постановление о переходе на режим самоизоляции людей старшего возраста, а также тех, кто вошел в группу риска заражения коронавирусом из-за ряда хронических заболеваний, в конце марта. После введения в регионе пропускного режима, данной категории граждан была организована помощь в оформлении пропусков для выезда на дачу. С 29 мая им разрешили прогулки, занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе, группой не более двух человек с обязательным условием соблюдения дистанции не менее пяти метров, а с 1 августа вновь дали возможность совместно принимать участие в уличных занятиях программы "Активное долголетие".По состоянию на 23 августа в Московской области зафиксировано более 67 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 50,4 тысячи пациентов, скончались 1,1 тысячи человек, свидетельствуют данные оперативного штаба. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Damir Aliev совсем из ума выжили чтоли? это же самая уязвимая группа! или просто хотят численность пенсионеров проредить? чтобы пенсию не платить и сэкономить на жизнях стариков? 54

Г Б Ещё два месяца назад вы и вам подобные выли здесь об ущемлении прав граждан и о нарушении Конституции Российской Федерации — когда власть ввела режим самоизоляции. Что должна сделать власть, чтобы вы хоть немного помолчали?.. 25

6

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество