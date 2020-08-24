https://ria.ru/20200824/ruki-bazuki-1576222568.html

Блогер Руки-базуки назвал Ефремова Иудой

Блогер Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки прокомментировал резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:19

2020-08-24T10:19

2020-08-24T10:51

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

кирилл терешин

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="https://ria.ru/person_Kirill_Tereshin/" target="_blank">Кирилл Терешин</a> по прозвищу Руки-базуки прокомментировал резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает <a href="https://ren.tv/news/x/739610-ruki-bazuki-prizval-nakazat-mikhaila-efremova-posadite-iudu" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По версии следствия, 8 июня пьяный <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины — курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova" target="_blank">Сергей Захаров</a> — умер в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.Очередное заседание по делу актера состоится в Пресненском суде в понедельник, 24 августа.

https://ria.ru/20200824/1576221648.html

Егор Панкратов Иуда это да, но паренёк то какой то тоже своеобразный....))) 18

Роман Браско О, вот и одаренные подъехали...🤔 16

9

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, кирилл терешин, михаил ефремов, происшествия