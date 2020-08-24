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https://ria.ru/20200824/ruki-bazuki-1576222568.html
Блогер Руки-базуки назвал Ефремова Иудой
Блогер Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки прокомментировал резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:19
2020-08-24T10:51
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
кирилл терешин
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Блогер <a href="https://ria.ru/person_Kirill_Tereshin/" target="_blank">Кирилл Терешин</a> по прозвищу Руки-базуки прокомментировал резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает <a href="https://ren.tv/news/x/739610-ruki-bazuki-prizval-nakazat-mikhaila-efremova-posadite-iudu" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a>.По версии следствия, 8 июня пьяный <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины — курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova" target="_blank">Сергей Захаров</a> — умер в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.Очередное заседание по делу актера состоится в Пресненском суде в понедельник, 24 августа.
https://ria.ru/20200824/1576221648.html
Иуда это да, но паренёк то какой то тоже своеобразный....)))
18
О, вот и одаренные подъехали...🤔
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, кирилл терешин, михаил ефремов, происшествия

Блогер Руки-базуки назвал Ефремова Иудой

10:19 24.08.2020 (обновлено: 10:51 24.08.2020)
3237
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБлогер Кирилл Терешин у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова
Блогер Кирилл Терешин у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Блогер Кирилл Терешин по прозвищу Руки-базуки прокомментировал резонансное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РЕН ТВ.

"Ефремов виновен, Ефремов убийца, мы требует справедливости, это Иуда, посадите его в тюрьму!" — заявил приехавший к зданию суда блогер.

По версии следствия, 8 июня пьяный Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — умер в больнице от полученных травм.
Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он взял на себя ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Очередное заседание по делу актера состоится в Пресненском суде в понедельник, 24 августа.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
09:56
Ефремов приехал на заседание суда
823331531
Обсудить 9
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваКирилл ТерешинМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Иуда это да, но паренёк то какой то тоже своеобразный....)))
24 августа, 10:24
Егор Панкратов
4130100
О, вот и одаренные подъехали...🤔
24 августа, 10:21
Роман Браско
4111000
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