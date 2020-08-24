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Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
Исполнение программы приватизации по продаже пакетов акций в 2020-м оказалось самым низким за три года, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T03:20
2020-08-24T10:08
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
счетная палата рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Исполнение программы приватизации по продаже пакетов акций в 2020-м оказалось самым низким за три года, говорится в материалах <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетной палаты</a> по итогам проверки реализации бюджета <a href="http://ria.ru/organization_Rosimushhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Росимущества</a>.Эксперты объяснили это низким спросом и качеством торгов.При этом Росимущество исполнило прогноз доходов с небольшим превышением — на 474 миллиарда рублей, или на 0,7%. Традиционно 93% доходов агентства составили дивиденды по принадлежащим России акциям.Счетная палата также выявила нарушения при администрировании доходов."Отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета администраторов доходов дивиденды, поступившие от семи акционерных обществ, по которым права акционера-участника (Российской Федерации) переданы госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" и Минтрансу России. Общая сумма составила почти 653 миллиона рублей", — сообщил Батуркин.Нарушения обнаружили и при ведении реестра федерального имущества: функции правообладателя не закреплены за структурными подразделениями ведомства, отсутствует внутренний порядок направления сведений в систему учета, остается значительный массив имущества, на которое не оформлены права.
https://realty.ria.ru/20200707/1573996337.html
https://ria.ru/20200501/1570869431.html
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россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), счетная палата рф, экономика

Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества

03:20 24.08.2020 (обновлено: 10:08 24.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты России
Здание Счетной палаты России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты России. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Исполнение программы приватизации по продаже пакетов акций в 2020-м оказалось самым низким за три года, говорится в материалах Счетной палаты по итогам проверки реализации бюджета Росимущества.
Эксперты объяснили это низким спросом и качеством торгов.
"Большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части пакетов была приостановлена", — приводится в сообщении цитата аудитора Андрея Батуркина.
При этом Росимущество исполнило прогноз доходов с небольшим превышением — на 474 миллиарда рублей, или на 0,7%. Традиционно 93% доходов агентства составили дивиденды по принадлежащим России акциям.
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Счетная палата также выявила нарушения при администрировании доходов.
"Отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета администраторов доходов дивиденды, поступившие от семи акционерных обществ, по которым права акционера-участника (Российской Федерации) переданы госкорпорации "Ростех" и Минтрансу России. Общая сумма составила почти 653 миллиона рублей", — сообщил Батуркин.
Нарушения обнаружили и при ведении реестра федерального имущества: функции правообладателя не закреплены за структурными подразделениями ведомства, отсутствует внутренний порядок направления сведений в систему учета, остается значительный массив имущества, на которое не оформлены права.
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РоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Счетная палата РФЭкономика
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