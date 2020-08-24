На Камчатке будут вручать премии педагогам-новаторам

"На Камчатке много талантливых неравнодушных учителей, спасибо за ваш труд. Считаю необходимым учредить государственную премию Камчатского края за личные или коллективные заслуги в разработке и внедрении новых технологий и уникальных проектов, способствующих инновационному развитию образования. Поручаю правительству Камчатского края проработать концепцию в ближайшее время", - привели в пресс-службе слова Солодова.