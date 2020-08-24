На Камчатке будут вручать премии педагогам-новаторам
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики на уроке в школе деревне Аполлоновка в Омской области
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 авг - РИА Новости. Правительство Камчатского края готовит концепцию поощрения учителей-новаторов и вручения региональных премий лучшим педагогам, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства.
Соответствующее поручение дал на традиционном августовском совещании учителей врио губернатора края Владимир Солодов, считающий повышение престижа этой профессии одним из приоритетных направлений работы региональных органов власти.
"На Камчатке много талантливых неравнодушных учителей, спасибо за ваш труд. Считаю необходимым учредить государственную премию Камчатского края за личные или коллективные заслуги в разработке и внедрении новых технологий и уникальных проектов, способствующих инновационному развитию образования. Поручаю правительству Камчатского края проработать концепцию в ближайшее время", - привели в пресс-службе слова Солодова.