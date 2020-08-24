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https://ria.ru/20200824/poplavskaya-1576236642.html
Яна Поплавская "разнесла" современных звезд
Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Instagram опубликовала архивную фотографию, сопроводив ее цитатой актера Пирса Броснана о том, что слава является... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:12
2020-08-24T13:12
культура
россия
шоу-бизнес
яна поплавская
пирс броснан
иосиф пригожин
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_JAna_Poplavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Поплавская</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEOufyFhh_i/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> опубликовала архивную фотографию, сопроводив ее цитатой актера <a href="http://ria.ru/person_Pirs_Brosnan/" target="_blank" data-auto="true">Пирса Броснана</a> о том, что слава является большим искушением и она может в один момент развернуться и "укусить" человека.Она пояснила, что вспомнила эти слова, когда нашла фотографию времен работы в театре "Современник 2".Также Поплавская отметила, что счастлива, что росла в другое время с другими звездами с "большой буквы". Именно они, как подчеркнула артистка, формировали ее отношение к зрителям, профессии и жизни.Ранее российских исполнителей раскритиковал продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a>. По его словам, сейчас появилось много музыкантов, а их песни часто нельзя отличить друг от друга.
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россия, шоу-бизнес, яна поплавская, пирс броснан, иосиф пригожин

Яна Поплавская "разнесла" современных звезд

13:12 24.08.2020
8723
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская
Телеведущая, актриса Яна Поплавская
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Телеведущая, актриса Яна Поплавская. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Instagram опубликовала архивную фотографию, сопроводив ее цитатой актера Пирса Броснана о том, что слава является большим искушением и она может в один момент развернуться и "укусить" человека.
Она пояснила, что вспомнила эти слова, когда нашла фотографию времен работы в театре "Современник 2".
"Жаль что большинству "звезд", а их теперь пруд пруди, такая адекватность и чувство юмора не присущи", — пояснила она.
Также Поплавская отметила, что счастлива, что росла в другое время с другими звездами с "большой буквы". Именно они, как подчеркнула артистка, формировали ее отношение к зрителям, профессии и жизни.
Ранее российских исполнителей раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, сейчас появилось много музыкантов, а их песни часто нельзя отличить друг от друга.
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