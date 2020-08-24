https://ria.ru/20200824/poplavskaya-1576236642.html

Яна Поплавская "разнесла" современных звезд

Актриса и телеведущая Яна Поплавская в своем Instagram опубликовала архивную фотографию, сопроводив ее цитатой актера Пирса Броснана о том, что слава является... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T13:12

2020-08-24T13:12

2020-08-24T13:12

культура

россия

шоу-бизнес

яна поплавская

пирс броснан

иосиф пригожин

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Актриса и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_JAna_Poplavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Поплавская</a> в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CEOufyFhh_i/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> опубликовала архивную фотографию, сопроводив ее цитатой актера <a href="http://ria.ru/person_Pirs_Brosnan/" target="_blank" data-auto="true">Пирса Броснана</a> о том, что слава является большим искушением и она может в один момент развернуться и "укусить" человека.Она пояснила, что вспомнила эти слова, когда нашла фотографию времен работы в театре "Современник 2".Также Поплавская отметила, что счастлива, что росла в другое время с другими звездами с "большой буквы". Именно они, как подчеркнула артистка, формировали ее отношение к зрителям, профессии и жизни.Ранее российских исполнителей раскритиковал продюсер <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Иосиф Пригожин</a>. По его словам, сейчас появилось много музыкантов, а их песни часто нельзя отличить друг от друга.

https://ria.ru/20200708/1574034603.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, яна поплавская, пирс броснан, иосиф пригожин