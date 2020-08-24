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В Висконсине ранивших афроамериканца полицейских отстранили от службы
Полицейские из американского города Кеноша в штате Висконсин, выстрелившие в спину афроамериканца и ранившие его, временно отстранены от службы. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T22:09
2020-08-24T22:09
висконсин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские из американского города Кеноша в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>, выстрелившие в спину афроамериканца и ранившие его, временно отстранены от службы.Ранее полицейские в городе Кеноша выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.Генеральная прокуратура штата Висконсин проводит расследование инцидента. Согласно ее заявлению, все сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в этом инциденте, оказывают содействие следствию."Все участвовавшие офицеры были отправлены в административный отпуск", - говорится в заявлении генпрокуратуры.Инцидент между полицией и афроамериканцем в Висконсине привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией, после чего власти города объявили комендантский час. Для оказания помощи местным правоохранителям на фоне начавшихся там волнений в понедельник в город прибудут подразделения национальной гвардии.С конца мая во многих крупных городах <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
https://ria.ru/20200823/besporyadki-1576205220.html
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
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висконсин
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висконсин, сша, в мире

В Висконсине ранивших афроамериканца полицейских отстранили от службы

22:09 24.08.2020
1624
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США
© AP Photo / AJ Mast
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Полицейские из американского города Кеноша в штате Висконсин, выстрелившие в спину афроамериканца и ранившие его, временно отстранены от службы.
Ранее полицейские в городе Кеноша выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда тот пытался разнять двух поссорившихся женщин. Полицейские применили против него электрошокер и затем выстрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Генеральная прокуратура штата Висконсин проводит расследование инцидента. Согласно ее заявлению, все сотрудники правоохранительных органов, участвовавшие в этом инциденте, оказывают содействие следствию.
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"Все участвовавшие офицеры были отправлены в административный отпуск", - говорится в заявлении генпрокуратуры.
Инцидент между полицией и афроамериканцем в Висконсине привел к массовым акциям протеста в городе, они переросли в поджоги и погромы, произошли столкновения с полицией, после чего власти города объявили комендантский час. Для оказания помощи местным правоохранителям на фоне начавшихся там волнений в понедельник в город прибудут подразделения национальной гвардии.
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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