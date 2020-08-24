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https://ria.ru/20200824/polety-1576261743.html
В Белоруссии заявили о "любопытстве" соседей к ее воздушному пространству
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Анатолий Булавко заявил, что в настоящее время отмечается рост "любопытства" соседних... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:41
2020-08-24T20:41
министерство обороны белоруссии
ми-24
нато
мид литвы
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Анатолий Булавко заявил, что в настоящее время отмечается рост "любопытства" соседних государств к воздушному пространству республики."Это заметно даже невооруженным глазом", - сказал Булавко в интервью телеканалу СТВ в понедельник, отвечая на вопрос о том, отмечается ли сейчас "активизация любопытства" со стороны сопредельных государств.По его словам, такой вывод можно сделать "хотя бы по количеству самолетовылетов, которые осуществляются на сопредельных территориях". "Да, это можно прикрыть проходящими там учениями… Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в 2 раза. Это, наверное, все-таки наталкивает на какие-то размышления", - отметил замкомандующего.Он подчеркнул, что реакция на нарушение воздушного пространства Белоруссии всегда была однозначной и решительной. "У нас есть границы, которые священные и неприкосновенные, национальное и международное законодательство, которое мы соблюдаем, поэтому любые попытки нарушить на шу государственную границу всегда пресекаются", - отметил Булавко.Комментируя учения <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> недалеко от белорусских границ, он заявил, что "фактические действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность". "Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям, мы постоянно готовимся к любым неожиданностям. Обороноспособность нашего государства слагается из этого. Мы особого внимания не обращаем на их (НАТО – ред.) убаюкивающие заявления, мы занимаемся своим делом", - добавил Булавко.Он заявил, что ситуация не оказывает влияния на боевой дух личного состава. "Единственное, что напрягает увеличение интенсивности полетов на сопредельной территории. Все-таки по каждому полету мы реагируем, сопровождаем, контролируем воздушное пространство. А в целом моральный дух обеспечивает выполнение задач, мы готовы выполнять задачи в любых условиях и обстановке", - подчеркнул Булавко.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a> заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов <a href="http://ria.ru/product_Mi_24/" target="_blank" data-auto="true">Ми-24</a> из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Litvy/" target="_blank" data-auto="true">МИД Литвы</a> также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства белорусским вертолетом Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск). Исполняющий обязанности замкомандующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Орлов</a> заявил, что белорусские летчики, пресекая попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>, действовали в своем воздушном пространстве. <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> вручил послу Литвы в республике Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом с воздушными шарами на государственной границе, ожидает, что <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> расследует эту "спланированную провокацию".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576249217.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/belorussiya-1576248872.html
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белоруссия
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министерство обороны белоруссии, ми-24, нато, мид литвы, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

В Белоруссии заявили о "любопытстве" соседей к ее воздушному пространству

20:41 24.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
Вертолеты Ми-8МТ ВВС Белоруссии
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Анатолий Булавко заявил, что в настоящее время отмечается рост "любопытства" соседних государств к воздушному пространству республики.
"Это заметно даже невооруженным глазом", - сказал Булавко в интервью телеканалу СТВ в понедельник, отвечая на вопрос о том, отмечается ли сейчас "активизация любопытства" со стороны сопредельных государств.
По его словам, такой вывод можно сделать "хотя бы по количеству самолетовылетов, которые осуществляются на сопредельных территориях". "Да, это можно прикрыть проходящими там учениями… Но интенсивность полетов разведывательной авиации увеличилась больше чем в 2 раза. Это, наверное, все-таки наталкивает на какие-то размышления", - отметил замкомандующего.
Он подчеркнул, что реакция на нарушение воздушного пространства Белоруссии всегда была однозначной и решительной. "У нас есть границы, которые священные и неприкосновенные, национальное и международное законодательство, которое мы соблюдаем, поэтому любые попытки нарушить на шу государственную границу всегда пресекаются", - отметил Булавко.
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Комментируя учения НАТО недалеко от белорусских границ, он заявил, что "фактические действия, которые сейчас происходят на сопредельной территории, вызывают некоторую настороженность". "Вместе с тем мы готовы к любым неожиданностям, мы постоянно готовимся к любым неожиданностям. Обороноспособность нашего государства слагается из этого. Мы особого внимания не обращаем на их (НАТО – ред.) убаюкивающие заявления, мы занимаемся своим делом", - добавил Булавко.
Он заявил, что ситуация не оказывает влияния на боевой дух личного состава. "Единственное, что напрягает увеличение интенсивности полетов на сопредельной территории. Все-таки по каждому полету мы реагируем, сопровождаем, контролируем воздушное пространство. А в целом моральный дух обеспечивает выполнение задач, мы готовы выполнять задачи в любых условиях и обстановке", - подчеркнул Булавко.
Ранее минобороны Белоруссии заявило о попытке нарушения воздушного пространства республики литовской стороной: с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. В министерстве добавили, что благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия. МИД Литвы также вручил ноту протеста послу Белоруссии Валерию Барановскому за предполагаемое нарушение воздушного пространства белорусским вертолетом Ми-24 23 августа в 18.50 (совпадает с мск). Исполняющий обязанности замкомандующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии Олег Орлов заявил, что белорусские летчики, пресекая попытку нарушения воздушного пространства республики со стороны Литвы, действовали в своем воздушном пространстве. МИД Белоруссии вручил послу Литвы в республике Андрюсу Пулокасу ноту протеста в связи с инцидентом с воздушными шарами на государственной границе, ожидает, что Вильнюс расследует эту "спланированную провокацию".
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