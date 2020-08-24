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На заводе под Курском нашли тела двух рабочих в пожарном колодце
Следствие выясняет обстоятельства гибели двух рабочих в коллекторе на предприятии под Курском, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T17:34
2020-08-24T17:34
курская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Следствие выясняет обстоятельства гибели двух рабочих в коллекторе на предприятии под Курском, сообщает в понедельник следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.Трагедия произошла около 20.30 мск 23 августа в деревне Чаплыгино <a href="http://ria.ru/location_Kurskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курского района</a>.В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ.В соседней с Курском <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> также 23 августа в коллекторе на территории частного дома погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще один мужчина выжил, был в тяжелом состоянии госпитализирован.
https://ria.ru/20200824/uchitelya-1576253711.html
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курская область
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курская область, происшествия

На заводе под Курском нашли тела двух рабочих в пожарном колодце

17:34 24.08.2020
1170
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛюк пожарного колодца
Люк пожарного колодца
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Люк пожарного колодца. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели двух рабочих в коллекторе на предприятии под Курском, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Трагедия произошла около 20.30 мск 23 августа в деревне Чаплыгино Курского района.
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"В пожарном колодце, расположенном на территории ООО "Грибная Радуга", обнаружены тела двух работников предприятия. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что работники проверяли состояние коллектора, для чего спустились в пожарный колодец", - говорится в сообщении.
В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ.
В соседней с Курском Воронежской области также 23 августа в коллекторе на территории частного дома погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще один мужчина выжил, был в тяжелом состоянии госпитализирован.
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