https://ria.ru/20200824/pogibshie-1576254397.html

На заводе под Курском нашли тела двух рабочих в пожарном колодце

Следствие выясняет обстоятельства гибели двух рабочих в коллекторе на предприятии под Курском, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T17:34

2020-08-24T17:34

2020-08-24T17:34

курская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 24 авг - РИА Новости.</strong> Следствие выясняет обстоятельства гибели двух рабочих в коллекторе на предприятии под Курском, сообщает в понедельник следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.Трагедия произошла около 20.30 мск 23 августа в деревне Чаплыгино <a href="http://ria.ru/location_Kurskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Курского района</a>.В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям лиц по соблюдению правил техники безопасности при производстве работ.В соседней с Курском <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a> также 23 августа в коллекторе на территории частного дома погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще один мужчина выжил, был в тяжелом состоянии госпитализирован.

https://ria.ru/20200824/uchitelya-1576253711.html

https://ria.ru/20200824/voronezhskiy-1576228258.html

курская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия