https://ria.ru/20200824/orenburzhe-1576229081.html

Паслер: Оренбуржье заинтересовано в расширении экспортного потенциала

Оренбуржье заинтересовано в наращивании экспортного потенциала, этому способствуют новые проекты региона - мультимодальный транспортно-логистический центр,... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:45

2020-08-24T11:45

2020-08-24T11:44

оренбургская область

денис паслер

вероника никишина

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<strong>ОРЕНБУРГ, 24 авг – РИА Новости</strong>. Оренбуржье заинтересовано в наращивании экспортного потенциала, этому способствуют новые проекты региона - мультимодальный транспортно-логистический центр, создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа, новый маршрут ж/д контейнерных перевозок "Россия – Китай", сказал губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a> во время встречи с гендиректором АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероникой Никишиной."С учетом транспортно-логистического потенциала региона мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного торгового сотрудничества с Китаем, Индией и странами Центральной Азии, а также в создании современной инфраструктуры, которая позволит развивать промышленно-производственные отрасли и будет способствовать релокации производств в регион", - отметил Паслер.Он сообщил, что работа над строительством транспортно-логистического центра уже ведется и уточнил, что правительством Оренбуржья в Минэкономразвития подана заявка на создание в следующем году особой экономической зоны промышленно-производственного типа вблизи Соль-Илецка и Орска.Во время встречи глава региона представил проект создания мультимодального транспортно-логистического центра со складами низкотемпературного хранения и возможностью сертификации продукции АПК.Обсуждая перспективы наращивания экспортного потенциала Оренбургской области Паслер сообщил, что по итогам прошлого года область заняла 28 место в рейтинге субъектов РФ по объёму экспорта, составляемом Федеральной таможенной службой.Во время беседы губернатор озвучил идею по привлечению оренбургских экспортеров к участию в совместном проекте РЭЦ и РЖД, осуществляющих апробацию нового маршрута ж/д контейнерных перевозок "Россия – Китай" через Оренбуржье."Новый маршрут позволяет снизить транспортные издержки: протяженность нового маршрута составляет 4422 километра, а действующего (через Забайкальск) – 6641. Предлагаю включить в состав поезда шесть 40-футовых контейнеров с продукцией оренбургских экспортеров на станции в Оренбургской области", - сказал он.Глава региона предложил Никишиной рассмотреть возможность провести в регионе юбилейный, десятый международный форум "Оренбуржье – сердце Евразии" при поддержке РЭЦ.По его словам, это "позволит еще больше расширить географию участников, поделиться лучшими практиками и помочь товаропроизводителям найти новых партнеров"."Чтобы наш экспортер получал ощутимую поддержку, она должна быть системной и разносторонней. Синергия от действий властей регионального и федерального уровня, институтов развития и предпринимательского сообщества поможет несырьевому экспорту выйти на принципиально новый уровень", - отметила в ходе встречи Никишина.

https://ria.ru/20200813/1575739087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, вероника никишина