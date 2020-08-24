Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200824/orenburzhe-1576229081.html
Паслер: Оренбуржье заинтересовано в расширении экспортного потенциала
Оренбуржье заинтересовано в наращивании экспортного потенциала, этому способствуют новые проекты региона - мультимодальный транспортно-логистический центр,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:45
2020-08-24T11:44
оренбургская область
денис паслер
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155364/27/1553642706_0:106:1243:805_1400x0_80_0_0_0d2cd6a3076f326ccaee4432db62cc2e.jpg
<strong>ОРЕНБУРГ, 24 авг – РИА Новости</strong>. Оренбуржье заинтересовано в наращивании экспортного потенциала, этому способствуют новые проекты региона - мультимодальный транспортно-логистический центр, создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа, новый маршрут ж/д контейнерных перевозок "Россия – Китай", сказал губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Denis_Pasler" target="_blank">Денис Паслер</a> во время встречи с гендиректором АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероникой Никишиной."С учетом транспортно-логистического потенциала региона мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного торгового сотрудничества с Китаем, Индией и странами Центральной Азии, а также в создании современной инфраструктуры, которая позволит развивать промышленно-производственные отрасли и будет способствовать релокации производств в регион", - отметил Паслер.Он сообщил, что работа над строительством транспортно-логистического центра уже ведется и уточнил, что правительством Оренбуржья в Минэкономразвития подана заявка на создание в следующем году особой экономической зоны промышленно-производственного типа вблизи Соль-Илецка и Орска.Во время встречи глава региона представил проект создания мультимодального транспортно-логистического центра со складами низкотемпературного хранения и возможностью сертификации продукции АПК.Обсуждая перспективы наращивания экспортного потенциала Оренбургской области Паслер сообщил, что по итогам прошлого года область заняла 28 место в рейтинге субъектов РФ по объёму экспорта, составляемом Федеральной таможенной службой.Во время беседы губернатор озвучил идею по привлечению оренбургских экспортеров к участию в совместном проекте РЭЦ и РЖД, осуществляющих апробацию нового маршрута ж/д контейнерных перевозок "Россия – Китай" через Оренбуржье."Новый маршрут позволяет снизить транспортные издержки: протяженность нового маршрута составляет 4422 километра, а действующего (через Забайкальск) – 6641. Предлагаю включить в состав поезда шесть 40-футовых контейнеров с продукцией оренбургских экспортеров на станции в Оренбургской области", - сказал он.Глава региона предложил Никишиной рассмотреть возможность провести в регионе юбилейный, десятый международный форум "Оренбуржье – сердце Евразии" при поддержке РЭЦ.По его словам, это "позволит еще больше расширить географию участников, поделиться лучшими практиками и помочь товаропроизводителям найти новых партнеров"."Чтобы наш экспортер получал ощутимую поддержку, она должна быть системной и разносторонней. Синергия от действий властей регионального и федерального уровня, институтов развития и предпринимательского сообщества поможет несырьевому экспорту выйти на принципиально новый уровень", - отметила в ходе встречи Никишина.
https://ria.ru/20200813/1575739087.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155364/27/1553642706_0:0:1243:933_1400x0_80_0_0_90fcb04639cdc6c701febe0dd33ff5aa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис паслер, вероника никишина

Паслер: Оренбуржье заинтересовано в расширении экспортного потенциала

11:45 24.08.2020
2
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Оренбуржье заинтересовано в наращивании экспортного потенциала, этому способствуют новые проекты региона - мультимодальный транспортно-логистический центр, создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа, новый маршрут ж/д контейнерных перевозок "Россия – Китай", сказал губернатор региона Денис Паслер во время встречи с гендиректором АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероникой Никишиной.
"С учетом транспортно-логистического потенциала региона мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного торгового сотрудничества с Китаем, Индией и странами Центральной Азии, а также в создании современной инфраструктуры, которая позволит развивать промышленно-производственные отрасли и будет способствовать релокации производств в регион", - отметил Паслер.
Он сообщил, что работа над строительством транспортно-логистического центра уже ведется и уточнил, что правительством Оренбуржья в Минэкономразвития подана заявка на создание в следующем году особой экономической зоны промышленно-производственного типа вблизи Соль-Илецка и Орска.
Во время встречи глава региона представил проект создания мультимодального транспортно-логистического центра со складами низкотемпературного хранения и возможностью сертификации продукции АПК.
Зерна пшеницы
13 августа, 14:50Оренбургская область
Паслер: Оренбуржье заинтересовано в инвесторах по переработке пшеницы
Обсуждая перспективы наращивания экспортного потенциала Оренбургской области Паслер сообщил, что по итогам прошлого года область заняла 28 место в рейтинге субъектов РФ по объёму экспорта, составляемом Федеральной таможенной службой.
Во время беседы губернатор озвучил идею по привлечению оренбургских экспортеров к участию в совместном проекте РЭЦ и РЖД, осуществляющих апробацию нового маршрута ж/д контейнерных перевозок "Россия – Китай" через Оренбуржье.
"Новый маршрут позволяет снизить транспортные издержки: протяженность нового маршрута составляет 4422 километра, а действующего (через Забайкальск) – 6641. Предлагаю включить в состав поезда шесть 40-футовых контейнеров с продукцией оренбургских экспортеров на станции в Оренбургской области", - сказал он.
Глава региона предложил Никишиной рассмотреть возможность провести в регионе юбилейный, десятый международный форум "Оренбуржье – сердце Евразии" при поддержке РЭЦ.
По его словам, это "позволит еще больше расширить географию участников, поделиться лучшими практиками и помочь товаропроизводителям найти новых партнеров".
"Чтобы наш экспортер получал ощутимую поддержку, она должна быть системной и разносторонней. Синергия от действий властей регионального и федерального уровня, институтов развития и предпринимательского сообщества поможет несырьевому экспорту выйти на принципиально новый уровень", - отметила в ходе встречи Никишина.
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис ПаслерВероника Никишина
Рекомендуем
Королевская верблюжья ферма в Бахрейне
Еще одна страна отменила карантин для туристов
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
Рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский пообещал большой парад после завершения конфликта в Донбассе
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Стрельба из миномета
В России создают новейший высокоточный миномет "Грань"
Зеленский рассказал, что сделал бы на месте Александра Лукашенко
Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии
Астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен перед полетом на космическом корабле Crew Dragon, разработанном компанией SpaceX
Российский дизайнер усомнился в безопасности скафандров Илона Маска
Девушка разговаривает по телефону
Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал условия США по сохранению ДСНВ нереалистичными
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС спасли кошку жителя дома в Ярославле, где произошел взрыв
Мужчина со смартфоном
ЦБ обнаружил способ хищения денег через Систему быстрых платежей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров напомнил, чем закончилось посредничество Запада на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске
Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области
Кот
СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:05Китайский эксперт предположил, как могут продлить договор СНВ-3
12:03Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
12:01"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
11:17МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
Лента новостейМолния