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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/oppozitsiya-1576228054.html
В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
Исполнительный директор Координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в Минске двух членов президиума - Ольги... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T11:32
2020-08-24T11:56
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Исполнительный директор Координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> двух членов президиума - Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского."Да", - ответил Раднянков на соответствующий вопрос журналистов.Против Ковальковой и Дылевского начат административный процесс, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.В пятницу в СК в качестве свидетелей по уголовному делу были вызваны члены президиума совета - юрист Максим Знак и представитель стачкома МТЗ Дылевский. Ковалькова заявляла, что следователи СК через Знака пригласили ее на беседу, но она не собирается идти на беседу, несмотря на вызов.Ранее <a href="https://ria.ru/organization__365" target="_blank">генпрокуратура Белоруссии</a> в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии

11:32 24.08.2020 (обновлено: 11:56 24.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Исполнительный директор Координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в Минске двух членов президиума - Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.
"Да", - ответил Раднянков на соответствующий вопрос журналистов.
Против Ковальковой и Дылевского начат административный процесс, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.

"Действительно, они задержаны в рамках начатого в отношении них административного процесса", - сказала Ганусевич. Она не уточнила, о каком правонарушении идет речь, и статью административного кодекса, по которой начато дело.

В пятницу в СК в качестве свидетелей по уголовному делу были вызваны члены президиума совета - юрист Максим Знак и представитель стачкома МТЗ Дылевский. Ковалькова заявляла, что следователи СК через Знака пригласили ее на беседу, но она не собирается идти на беседу, несмотря на вызов.
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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