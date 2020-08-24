В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:32 24.08.2020 (обновлено: 11:56 24.08.2020)
3854
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Исполнительный директор Координационного совета белорусской оппозиции Антон Раднянков заявил о задержании милицией в Минске двух членов президиума - Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.
"Да", - ответил Раднянков на соответствующий вопрос журналистов.
Против Ковальковой и Дылевского начат административный процесс, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.
"Действительно, они задержаны в рамках начатого в отношении них административного процесса", - сказала Ганусевич. Она не уточнила, о каком правонарушении идет речь, и статью административного кодекса, по которой начато дело.
В пятницу в СК в качестве свидетелей по уголовному делу были вызваны члены президиума совета - юрист Максим Знак и представитель стачкома МТЗ Дылевский. Ковалькова заявляла, что следователи СК через Знака пригласили ее на беседу, но она не собирается идти на беседу, несмотря на вызов.
Ранее генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием Координационного совета оппозиции возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>