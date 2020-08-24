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https://ria.ru/20200824/okamenelost-1576241077.html
Новый вид ископаемой звезды назвали в честь рок-вокалистки
Нидерландские палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид офиуры — хрупкой морской звезды, обитавшей в мелком теплом море, покрывавшем территорию Нидерландов... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:18
2020-08-24T14:18
риа наука
биология
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нидерланды
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Нидерландские палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид офиуры — хрупкой морской звезды, обитавшей в мелком теплом море, покрывавшем территорию <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландов</a> в конце мелового периода, и назвали ее в честь вокалистки голландской рок-группы Nightwish Флоры Янсен. Описание открытия <a href="http://dx.doi.org/10.7717/peerj.9671" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале PeerJ.Как и многие открытия в палеонтологии, находка долгое время пролежала в запасниках музея, прежде чем выяснилось, что ученые имеют дело с открытием.Окаменелость существа, похожего на морскую звезду, была обнаружена более двадцати лет назад во всемирно известном своими палеонтологическими находками карьере с верхнемеловыми отложениями недалеко от голландского города <a href="http://ria.ru/location_Maastricht/" target="_blank" data-auto="true">Маастрихт</a>.Коллекционер окаменелостей передал ее доктору Джону Ягту (John Jagt), палеонтологу из Музея естественной истории в Маастрихте, который определил в образце хрупкую звезду с длинными шипами. Размер ископаемого животного был намного меньше, чем другие офиуры, которые находили в том же месте, но идентифицировать точно его видовую принадлежность тогда не удалось."Я считал, что этот образец принадлежал к группе хрупких звезд, которая особенно редко встречается в летописи окаменелостей, но его истинная идентичность оставалась загадкой, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Ягта. — Но при изучении микрофоссилий, извлеченных из тех же пород, что и сама офиура, я заметил микроскопические скелетные фрагменты, которые, казалось, принадлежали к тому же виду".Двадцать лет спустя Ягт, когда появились новые методы исследований, Ягт смог вернуться к изучению образца меловой звезды, вместе с коллегами из музея естествознания в <a href="http://ria.ru/location_Luxembourg/" target="_blank" data-auto="true">Люксембурге</a>. В результате ученым удалось по крупицам восстановить вид скелета ранее неизвестного науке вида офиур, живших в конце эпохи динозавров."Нам невероятно повезло, что у нас есть как микроскопические скелетные останки, так и полный ископаемый скелет одного и того же вида хрупких звезд", — говорит еще один автор исследования, доктор Бен Туй (Ben Thuy).Более того, ученым удалось составить представление о среде, в которой существовало животное, и даже о его образе жизни. Ископаемая особь была буквально обернута вокруг стебля морской лилии. Авторы отмечают, что это — чрезвычайная удача, потому что взаимодействия или ассоциации между видами крайне редко сохраняются в каменной летописи."Мы предполагаем, что этот вид жил рядом и, вероятно, даже цеплялся за стебли этих похожих на цветы иглокожих", — замечает Ягт."Новая офиура, очевидно, жила в мелком теплом море, в то время как ее нынешние родственники обитают в глубоких частях океана. — продолжает Туй. — Это показывает, что за эти миллионы лет произошел серьезный сдвиг в распространении этих беспозвоночных".Пользуясь своим правом первооткрывателей дать новому ископаемому имя, авторы, объединенные любовью к окаменелостям и тяжелому року, решили назвать новый вид в честь солистки группы Nightwish Флоры Янсен (Floor Jansen) — Ophiomitrella floorae.Сейчас звезда экспонируется в рамках выставки "Rock Fossils on Tour", посвященной окаменелостям, названным в честь рок-групп и музыкантов, развернутой в Музее естественной истории в Маастрихте. Кроме нее на выставке представлен древний червь Kalloprion kilmisteri, названный в честь Яна "Лемми" Килмистера из группы Motörhead.
https://ria.ru/20200812/1575685155.html
https://ria.ru/20200121/1563679984.html
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биология, земля - риа наука, открытия - риа наука, нидерланды

Новый вид ископаемой звезды назвали в честь рок-вокалистки

14:18 24.08.2020
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© Фото : Dr Ben ThuyОфиура Ophiomitrella Floorae
Офиура Ophiomitrella Floorae
© Фото : Dr Ben Thuy
Офиура Ophiomitrella Floorae
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Нидерландские палеонтологи обнаружили ранее неизвестный вид офиуры — хрупкой морской звезды, обитавшей в мелком теплом море, покрывавшем территорию Нидерландов в конце мелового периода, и назвали ее в честь вокалистки голландской рок-группы Nightwish Флоры Янсен. Описание открытия приведено в журнале PeerJ.
Как и многие открытия в палеонтологии, находка долгое время пролежала в запасниках музея, прежде чем выяснилось, что ученые имеют дело с открытием.
Окаменелость существа, похожего на морскую звезду, была обнаружена более двадцати лет назад во всемирно известном своими палеонтологическими находками карьере с верхнемеловыми отложениями недалеко от голландского города Маастрихт.
Коллекционер окаменелостей передал ее доктору Джону Ягту (John Jagt), палеонтологу из Музея естественной истории в Маастрихте, который определил в образце хрупкую звезду с длинными шипами. Размер ископаемого животного был намного меньше, чем другие офиуры, которые находили в том же месте, но идентифицировать точно его видовую принадлежность тогда не удалось.
"Я считал, что этот образец принадлежал к группе хрупких звезд, которая особенно редко встречается в летописи окаменелостей, но его истинная идентичность оставалась загадкой, — приводятся в пресс-релизе издательства слова Ягта. — Но при изучении микрофоссилий, извлеченных из тех же пород, что и сама офиура, я заметил микроскопические скелетные фрагменты, которые, казалось, принадлежали к тому же виду".
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Двадцать лет спустя Ягт, когда появились новые методы исследований, Ягт смог вернуться к изучению образца меловой звезды, вместе с коллегами из музея естествознания в Люксембурге. В результате ученым удалось по крупицам восстановить вид скелета ранее неизвестного науке вида офиур, живших в конце эпохи динозавров.
"Нам невероятно повезло, что у нас есть как микроскопические скелетные останки, так и полный ископаемый скелет одного и того же вида хрупких звезд", — говорит еще один автор исследования, доктор Бен Туй (Ben Thuy).
Более того, ученым удалось составить представление о среде, в которой существовало животное, и даже о его образе жизни. Ископаемая особь была буквально обернута вокруг стебля морской лилии. Авторы отмечают, что это — чрезвычайная удача, потому что взаимодействия или ассоциации между видами крайне редко сохраняются в каменной летописи.
"Мы предполагаем, что этот вид жил рядом и, вероятно, даже цеплялся за стебли этих похожих на цветы иглокожих", — замечает Ягт.
"Новая офиура, очевидно, жила в мелком теплом море, в то время как ее нынешние родственники обитают в глубоких частях океана. — продолжает Туй. — Это показывает, что за эти миллионы лет произошел серьезный сдвиг в распространении этих беспозвоночных".
Пользуясь своим правом первооткрывателей дать новому ископаемому имя, авторы, объединенные любовью к окаменелостям и тяжелому року, решили назвать новый вид в честь солистки группы Nightwish Флоры Янсен (Floor Jansen) — Ophiomitrella floorae.
Сейчас звезда экспонируется в рамках выставки "Rock Fossils on Tour", посвященной окаменелостям, названным в честь рок-групп и музыкантов, развернутой в Музее естественной истории в Маастрихте. Кроме нее на выставке представлен древний червь Kalloprion kilmisteri, названный в честь Яна "Лемми" Килмистера из группы Motörhead.
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