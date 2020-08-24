https://ria.ru/20200824/obrushenie-1576250459.html
Во Владимирской области ребенок погиб при обрушении на конюшне
Девочка погибла, два мальчика госпитализированы с травмами после обрушения плиты на заброшенной конюшне, где они гуляли, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:30
2020-08-24T16:30
2020-08-24T16:30
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Девочка погибла, два мальчика госпитализированы с травмами после обрушения плиты на заброшенной конюшне, где они гуляли, сообщило СУСК РФ по региону.В настоящее время следователь <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК России </a>устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта. Опрашиваются очевидцы трагического события.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует следственное управление.
https://ria.ru/20200810/1575574253.html
владимирская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, происшествия