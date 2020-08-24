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Во Владимирской области ребенок погиб при обрушении на конюшне
Девочка погибла, два мальчика госпитализированы с травмами после обрушения плиты на заброшенной конюшне, где они гуляли, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T16:30
2020-08-24T16:30
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Девочка погибла, два мальчика госпитализированы с травмами после обрушения плиты на заброшенной конюшне, где они гуляли, сообщило СУСК РФ по региону.В настоящее время следователь <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК России </a>устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта. Опрашиваются очевидцы трагического события.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует следственное управление.
https://ria.ru/20200810/1575574253.html
владимирская область
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следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, происшествия

Во Владимирской области ребенок погиб при обрушении на конюшне

16:30 24.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Девочка погибла, два мальчика госпитализированы с травмами после обрушения плиты на заброшенной конюшне, где они гуляли, сообщило СУСК РФ по региону.
"По предварительным данным, около 14.00 24 августа несовершеннолетние гуляли на конюшне. В какой-то момент на детей обрушилась плита перекрытия. Под тяжестью строительных материалов 12-летняя девочка погибла на месте происшествия, мальчики 12 и 13 лет госпитализированы в Кольчугинскую ЦРБ, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователь СК России устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта. Опрашиваются очевидцы трагического события.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует следственное управление.
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Следственный комитет России (СК РФ)Владимирская областьПроисшествия
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