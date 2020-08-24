https://ria.ru/20200824/obrushenie-1576250459.html

Во Владимирской области ребенок погиб при обрушении на конюшне

Девочка погибла, два мальчика госпитализированы с травмами после обрушения плиты на заброшенной конюшне, где они гуляли, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T16:30

2020-08-24T16:30

2020-08-24T16:30

следственный комитет россии (ск рф)

владимирская область

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Девочка погибла, два мальчика госпитализированы с травмами после обрушения плиты на заброшенной конюшне, где они гуляли, сообщило СУСК РФ по региону.В настоящее время следователь <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК России </a>устанавливает все обстоятельства происшествия, в том числе собственника заброшенного объекта. Опрашиваются очевидцы трагического события.По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует следственное управление.

https://ria.ru/20200810/1575574253.html

владимирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, происшествия