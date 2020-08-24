https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576261039.html
Омские врачи готовы передать клинике Charite данные анализов Навального
Врачи омской больницы скорой помощи готовы предоставить немецким коллегам из клиники Charite результаты лабораторных исследований и образцы биоматериалов... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T20:24
2020-08-24T20:24
2020-08-24T21:38
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
омск
происшествия
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<strong>ОМСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Врачи омской больницы скорой помощи готовы предоставить немецким коллегам из клиники Charite результаты лабораторных исследований и образцы биоматериалов <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, это позволит им иметь полный анамнез, сообщает министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>."Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей", - говорится в сообщении.Как сообщает минздрав, ранее омские врачи также передали немецким коллегам изображения МРТ Навального и "получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество".В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице в свою очередь говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, а ядов в крови или в моче Навального не нашли.Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", при этом конкретное вещество, которое вызвало отравление, не известно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
7
россия
омск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, омск, происшествия
ОМСК, 24 авг - РИА Новости.
Врачи омской больницы скорой помощи готовы предоставить немецким коллегам из клиники Charite результаты лабораторных исследований и образцы биоматериалов Алексея Навального
, это позволит им иметь полный анамнез, сообщает министерство здравоохранения Омской области
.
"Врачи Омской БСМП №1 готовы предоставить врачам немецкой клиники Charite как результаты лабораторных исследований, так и образцы биоматериалов пациента А.А.Навального", - говорится в сообщении минздрава Омской области.
"Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей", - говорится в сообщении.
Как сообщает минздрав, ранее омские врачи также передали немецким коллегам изображения МРТ Навального и "получили от клиники Charite письмо с выражением признательности за установленное сотрудничество".
В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска
в Москву
, экстренно сел в Омске
из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице в свою очередь говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, а ядов в крови или в моче Навального не нашли.
Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite. В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", при этом конкретное вещество, которое вызвало отравление, не известно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.