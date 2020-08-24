https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576219584.html

Глава Cinema for Peace дал прогноз по состоянию Навального

Блогер Алексей Навальный поправится, заявил изданию Bild основатель Cinema for Peace Яка Бизиль. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T09:01

2020-08-24T09:01

2020-08-24T09:16

госпитализация алексея навального в омске

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong>Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> поправится, заявил изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank">Bild</a> основатель Cinema for Peace Яка Бизиль.Глава фонда считает решающим для Навального вопрос о том, сможет ли тот пережить произошедшее без последствий и заниматься своей деятельностью. Он также отметил, что в ближайшие два-три дня ясность по этому вопросу скорее всего не появится.Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Руководителя ФБК* госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы и подключили к аппарату ИВЛ, он находится в коме.Омские врачи не нашли ядов и следов их пребывания в анализах пациента. Основным диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее понижение сахара в крови.В пятницу частный самолет доставил Навального в берлинскую клинику "Шарите" для прохождения дальнейшего лечения.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576218857.html

Vladimir Budyansky А с чего он взял, что это отравление? 34

Nina Staroseltseva Отравление алкоголем - вот это верно! 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный