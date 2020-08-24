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https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576219584.html
Глава Cinema for Peace дал прогноз по состоянию Навального
Блогер Алексей Навальный поправится, заявил изданию Bild основатель Cinema for Peace Яка Бизиль. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:01
2020-08-24T09:16
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
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<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong>Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> поправится, заявил изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank">Bild</a> основатель Cinema for Peace Яка Бизиль.Глава фонда считает решающим для Навального вопрос о том, сможет ли тот пережить произошедшее без последствий и заниматься своей деятельностью. Он также отметил, что в ближайшие два-три дня ясность по этому вопросу скорее всего не появится.Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Руководителя ФБК* госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы и подключили к аппарату ИВЛ, он находится в коме.Омские врачи не нашли ядов и следов их пребывания в анализах пациента. Основным диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее понижение сахара в крови.В пятницу частный самолет доставил Навального в берлинскую клинику "Шарите" для прохождения дальнейшего лечения.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576218857.html
А с чего он взял, что это отравление?
34
Отравление алкоголем - вот это верно!
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный

Глава Cinema for Peace дал прогноз по состоянию Навального

09:01 24.08.2020 (обновлено: 09:16 24.08.2020)
20637
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Блогер Алексей Навальный поправится, заявил изданию Bild основатель Cinema for Peace Яка Бизиль.
"Навальный выживет после отравления, но будет выведен из строя как политик на несколько месяцев", - заявил Бизиль.
Глава фонда считает решающим для Навального вопрос о том, сможет ли тот пережить произошедшее без последствий и заниматься своей деятельностью. Он также отметил, что в ближайшие два-три дня ясность по этому вопросу скорее всего не появится.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Руководителя ФБК* госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы и подключили к аппарату ИВЛ, он находится в коме.
Алексей Навальный
08:32
Главврач больницы отметил заслуги врачей в спасении жизни Навального
Омские врачи не нашли ядов и следов их пребывания в анализах пациента. Основным диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее понижение сахара в крови.
В пятницу частный самолет доставил Навального в берлинскую клинику "Шарите" для прохождения дальнейшего лечения.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
132538772
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей Навальный
Популярные комментарии
А с чего он взял, что это отравление?
24 августа, 09:39
Vladimir Budyansky
3210001
Отравление алкоголем - вот это верно!
24 августа, 10:07
Nina Staroseltseva
1600011
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