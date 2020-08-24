https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576219584.html
Глава Cinema for Peace дал прогноз по состоянию Навального
Блогер Алексей Навальный поправится, заявил изданию Bild основатель Cinema for Peace Яка Бизиль. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:01
2020-08-24T09:01
2020-08-24T09:16
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_0:189:3033:1895_1400x0_80_0_0_a0baf53f516a0b9531477c5d17bcc403.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. </strong>Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> поправится, заявил изданию <a href="https://www.bild.de/" target="_blank">Bild</a> основатель Cinema for Peace Яка Бизиль.Глава фонда считает решающим для Навального вопрос о том, сможет ли тот пережить произошедшее без последствий и заниматься своей деятельностью. Он также отметил, что в ближайшие два-три дня ясность по этому вопросу скорее всего не появится.Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Руководителя ФБК* госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы и подключили к аппарату ИВЛ, он находится в коме.Омские врачи не нашли ядов и следов их пребывания в анализах пациента. Основным диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее понижение сахара в крови.В пятницу частный самолет доставил Навального в берлинскую клинику "Шарите" для прохождения дальнейшего лечения.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576218857.html
Vladimir Budyansky
А с чего он взял, что это отравление?
34
Nina Staroseltseva
Отравление алкоголем - вот это верно!
18
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576135770_304:0:3033:2047_1400x0_80_0_0_e14b3714fa2db11bf771110cc343ed4f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Блогер Алексей Навальный
поправится, заявил изданию Bild
основатель Cinema for Peace Яка Бизиль.
"Навальный выживет после отравления, но будет выведен из строя как политик на несколько месяцев", - заявил Бизиль.
Глава фонда считает решающим для Навального вопрос о том, сможет ли тот пережить произошедшее без последствий и заниматься своей деятельностью. Он также отметил, что в ближайшие два-три дня ясность по этому вопросу скорее всего не появится.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске. Руководителя ФБК* госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию омской больницы и подключили к аппарату ИВЛ, он находится в коме.
Омские врачи не нашли ядов и следов их пребывания в анализах пациента. Основным диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее понижение сахара в крови.
В пятницу частный самолет доставил Навального в берлинскую клинику "Шарите" для прохождения дальнейшего лечения.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.