Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы

<strong>БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> может на один-два месяца выпасть из активной политической деятельности, считает Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, в свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Бизила, что Навальный переживет "отравление", но будет "недееспособен" два месяца. Бизил пояснил, что имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> на лечение."(Я говорил), что я ожидаю, как и с <a href="http://ria.ru/person_Petr_Verzilov/" target="_blank" data-auto="true">Петром Верзиловым</a>, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым", - заявил РИА Новости Бизил.Он подчеркнул, что это было лишь сравнение, а не информация врачей. Также Бизил подтвердил, что российский предприниматель <a href="http://ria.ru/person_Boris_Zimin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Зимин</a> взял на себя оплату перевозки."Мы организовали перелет, что было перенаправлено другой стороне. Как я понимаю, оплата была со стороны Зимина. Я его не знаю, я получил эту информацию от команды Навального", - заявил Бизил.При этом пресс-секретарь Навального заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее.Самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, 20 августа экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и прислала 21 августа в Омск самолет. Вечером в тот же день омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра 22 августа по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.Утром 22 августа самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.

Сергей Смирнов Вот объясните мне почему расисты, завёрнутые на ненависти к русским, так любят называть свои конторы всякими пафосными названиями? Типа "Кино за Мир", как же. Назвали бы по-честному, - "Спецслужбы НАТО за Уничтожение Русских". 223

Николай Маров Такая хорошая кормушка на время закрывается - конечно обидно! Не секрет, что деньги давали конкретно под Навального, так что понятна озабоченность его семьи и близкого окружения. 154

