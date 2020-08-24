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https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576215761.html
Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
Блогер Алексей Навальный может на один-два месяца выпасть из активной политической деятельности, считает Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace,... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T01:29
2020-08-24T01:29
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
германия
берлин (город)
происшествия
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<strong>БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости.</strong> Блогер <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> может на один-два месяца выпасть из активной политической деятельности, считает Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, в свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее.Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Бизила, что Навальный переживет "отравление", но будет "недееспособен" два месяца. Бизил пояснил, что имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> на лечение."(Я говорил), что я ожидаю, как и с <a href="http://ria.ru/person_Petr_Verzilov/" target="_blank" data-auto="true">Петром Верзиловым</a>, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым", - заявил РИА Новости Бизил.Он подчеркнул, что это было лишь сравнение, а не информация врачей. Также Бизил подтвердил, что российский предприниматель <a href="http://ria.ru/person_Boris_Zimin/" target="_blank" data-auto="true">Борис Зимин</a> взял на себя оплату перевозки."Мы организовали перелет, что было перенаправлено другой стороне. Как я понимаю, оплата была со стороны Зимина. Я его не знаю, я получил эту информацию от команды Навального", - заявил Бизил.При этом пресс-секретарь Навального заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее.Самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, 20 августа экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и прислала 21 августа в Омск самолет. Вечером в тот же день омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра 22 августа по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.Утром 22 августа самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
https://ria.ru/20200823/navalnaya-1576211081.html
https://ria.ru/20200823/koma-1576210850.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208896.html
Вот объясните мне почему расисты, завёрнутые на ненависти к русским, так любят называть свои конторы всякими пафосными названиями? Типа "Кино за Мир", как же. Назвали бы по-честному, - "Спецслужбы НАТО за Уничтожение Русских".
223
Такая хорошая кормушка на время закрывается - конечно обидно! Не секрет, что деньги давали конкретно под Навального, так что понятна озабоченность его семьи и близкого окружения.
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германия
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, германия, берлин (город), происшествия

Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы

01:29 24.08.2020
71399
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
Алексей Навальный. Архивное фото
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный может на один-два месяца выпасть из активной политической деятельности, считает Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, в свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на Бизила, что Навальный переживет "отравление", но будет "недееспособен" два месяца. Бизил пояснил, что имел в виду собственные оценки на основе опыта с госпитализацией в Берлине издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение.
"(Я говорил), что я ожидаю, как и с Петром Верзиловым, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым", - заявил РИА Новости Бизил.
Он подчеркнул, что это было лишь сравнение, а не информация врачей. Также Бизил подтвердил, что российский предприниматель Борис Зимин взял на себя оплату перевозки.
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение лидер российской оппозиции Алексей Навальный
Вчера, 20:40
В берлинской клинике отказались комментировать сообщения о Навальном
"Мы организовали перелет, что было перенаправлено другой стороне. Как я понимаю, оплата была со стороны Зимина. Я его не знаю, я получил эту информацию от команды Навального", - заявил Бизил.
При этом пресс-секретарь Навального заявила, что проверенные сведения о состоянии его здоровья могут поступить только от врачей клиники или от нее.
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, 20 августа экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Алексей Навальный
Вчера, 20:31
Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы
По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и прислала 21 августа в Омск самолет. Вечером в тот же день омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра 22 августа по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.
Утром 22 августа самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
Телеведущий Владимир Соловьев
Вчера, 19:11
Отрабатывают повестку. Соловьев о новостях про Навального в немецких СМИ
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Обсудить 82
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйГерманияБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Вот объясните мне почему расисты, завёрнутые на ненависти к русским, так любят называть свои конторы всякими пафосными названиями? Типа "Кино за Мир", как же. Назвали бы по-честному, - "Спецслужбы НАТО за Уничтожение Русских".
24 августа, 01:51
СССергей Смирнов
186521026
Такая хорошая кормушка на время закрывается - конечно обидно! Не секрет, что деньги давали конкретно под Навального, так что понятна озабоченность его семьи и близкого окружения.
24 августа, 02:02
НМНиколай Маров
129620116
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