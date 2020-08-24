https://ria.ru/20200824/metropoliten-1576221177.html
Москва не планирует вводить зональные тарифы в метро
Москва в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:47
2020-08-24T09:47
2020-08-24T09:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
максим ликсутов
москва
московский метрополитен
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_d1d571b115ebb9042025549028431e8d.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>."Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене – таких планов у нас сейчас нет", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как в крупных европейских столицах.
https://ria.ru/20191018/1559935862.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396006_198:0:2929:2048_1400x0_80_0_0_4aa30a6c8999e39255e6d38e7092bcee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , москва, московский метрополитен, общество