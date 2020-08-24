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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20200824/metropoliten-1576221177.html
Москва не планирует вводить зональные тарифы в метро
Москва в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:47
2020-08-24T09:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
максим ликсутов
москва
московский метрополитен
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>."Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене – таких планов у нас сейчас нет", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как в крупных европейских столицах.
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максим ликсутов , москва, московский метрополитен, общество

Москва не планирует вводить зональные тарифы в метро

09:47 24.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро в Москве
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
"Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене – таких планов у нас сейчас нет", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как в крупных европейских столицах.
Оформление тематического поезда, посвященного МЦД
18 октября 2019, 12:59
В московском метро разъяснили принцип формирования тарифов МЦД
1900010
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМаксим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенОбщество
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