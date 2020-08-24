https://ria.ru/20200824/metropoliten-1576221177.html

Москва не планирует вводить зональные тарифы в метро

Москва в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T09:47

2020-08-24T09:47

2020-08-24T09:47

москва сегодня: мегаполис для жизни

максим ликсутов

москва

московский метрополитен

общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> в настоящее время не планирует вводить зональные тарифы в метрополитене, как это сделано в крупных европейских столицах, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса Москвы <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Liksutov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Ликсутов</a>."Билетная система сейчас поддерживает зоны в наземном городском транспорте и на МЦД. Применять зональные тарифы в метрополитене – таких планов у нас сейчас нет", - сказал Ликсутов, отвечая на вопрос, рассматривается ли разделение метрополитена на зоны, как в крупных европейских столицах.

https://ria.ru/20191018/1559935862.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , москва, московский метрополитен, общество