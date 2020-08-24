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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576238921.html
Лукашенко оценил влияние "терок на улицах" на ситуацию с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные акции, начавшиеся после президентских выборов в стране, негативно влияют на ситуацию с новым... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T13:55
2020-08-24T13:55
протесты в белоруссии
светлана тихановская
коронавирус covid-19
коронавирусы
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 24 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что уличные акции, начавшиеся после президентских выборов в стране, негативно влияют на ситуацию с новым коронавирусом.Как сообщает в понедельник пресс-служба белорусского президента, данное заявление прозвучало во время его встречи с Дмитрием Пиневичем, который будет исполнять обязанности министра здравоохранения. Лукашенко заявил, что коронавирус никуда пока не ушел.Он выразил надежду, что ситуация не будет хуже, чем складывающаяся. "Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит", - отметил Лукашенко.Глава государства выразил уверенность, что республика справится с распространением инфекции. "Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее", - подчеркнул президент.По данным минздрава на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в стране достигло 70 468, всего с момента выявления на территории республики COVID-19 скончались 642 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 100-200.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, коронавирус covid-19, коронавирусы, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире

Лукашенко оценил влияние "терок на улицах" на ситуацию с коронавирусом

13:55 24.08.2020
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные акции, начавшиеся после президентских выборов в стране, негативно влияют на ситуацию с новым коронавирусом.
Как сообщает в понедельник пресс-служба белорусского президента, данное заявление прозвучало во время его встречи с Дмитрием Пиневичем, который будет исполнять обязанности министра здравоохранения. Лукашенко заявил, что коронавирус никуда пока не ушел.
"Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то", - сказал президент.
Он выразил надежду, что ситуация не будет хуже, чем складывающаяся. "Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит", - отметил Лукашенко.
Глава государства выразил уверенность, что республика справится с распространением инфекции. "Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее", - подчеркнул президент.
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По данным минздрава на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в стране достигло 70 468, всего с момента выявления на территории республики COVID-19 скончались 642 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 100-200.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
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Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяКоронавирус COVID-19КоронавирусыМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНВ мире
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