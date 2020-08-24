Лукашенко оценил влияние "терок на улицах" на ситуацию с коронавирусом
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уличные акции, начавшиеся после президентских выборов в стране, негативно влияют на ситуацию с новым коронавирусом.
Как сообщает в понедельник пресс-служба белорусского президента, данное заявление прозвучало во время его встречи с Дмитрием Пиневичем, который будет исполнять обязанности министра здравоохранения. Лукашенко заявил, что коронавирус никуда пока не ушел.
"Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда-то", - сказал президент.
Он выразил надежду, что ситуация не будет хуже, чем складывающаяся. "Дай бог, чтобы было так, как сегодняшний уровень. Но хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму. Пока мы остановились на низком уровне заболеваемости. И совсем низко не падаем. Понятно, почему это происходит", - отметил Лукашенко.
Глава государства выразил уверенность, что республика справится с распространением инфекции. "Но мы с этим справимся. Это уже не та проблема, которая была в марте, апреле и так далее", - подчеркнул президент.
По данным минздрава на воскресенье, число официально зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусом в стране достигло 70 468, всего с момента выявления на территории республики COVID-19 скончались 642 пациента. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 100-200.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий президент Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
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Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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