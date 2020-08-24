https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576223919.html

Названы регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса

За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в Москве, Подмосковье, Камчатском крае, Смоленской области, Чечне, сообщили журналистам в РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T10:37

2020-08-24T10:37

2020-08-24T10:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Прирост 0,3% зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a>, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, Еврейской автономной области.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество