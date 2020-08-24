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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576223919.html
Названы регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в Москве, Подмосковье, Камчатском крае, Смоленской области, Чечне, сообщили журналистам в РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:37
2020-08-24T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Прирост 0,3% зарегистрирован в <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Магаданской области</a>, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>, Еврейской автономной области.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Названы регионы с наименьшими темпами прироста коронавируса

10:37 24.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО, наименьший темп (0,2%) - в Москве, Подмосковье, Камчатском крае, Смоленской области, Чечне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Москва, Московская область, Камчатский край, Смоленская область, Чеченская Республика - 0,2%", - говорится в сообщении.
Прирост 0,3% зарегистрирован в Магаданской области, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Тамбовской области, Тульской области, Еврейской автономной области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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