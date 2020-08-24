https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576223603.html
В России за сутки умерли 65 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 65 человек с COVID-19, за все время - 16 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T10:34
2020-08-24T10:34
2020-08-24T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
красноярский край
свердловская область
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 65 человек с COVID-19, за все время - 16 448, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 10 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, по шесть в Свердловской области и <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
красноярский край
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, свердловская область, общество