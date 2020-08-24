Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576219705.html
Еще 863 пациента вылечились от коронавируса в Москве
Ещё 863 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 205 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T09:05
2020-08-24T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Ещё 863 пациента вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 205 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_b61479279cc2a2b14ad3b5c1cc2cb6e5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Еще 863 пациента вылечились от коронавируса в Москве

09:05 24.08.2020 (обновлено: 09:16 24.08.2020)
464
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольничная палата
Больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ещё 863 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 205 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 863 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 205 649", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
500000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
Рекомендуем
Флаг Сирии в Дамаске
В Дамаске квалифицировали взрыв на газопроводе как теракт
Супруга Алексея Навального Юлия
"Спасибо не услышали". В Омске рассказали о контактах с женой Навального
Алексей Навальный
Глава Cinema for Peace дал прогноз по состоянию Навального
Полицейская машина в США
В Висконсине полицейские выстрелили афроамериканцу в спину
Индийский красный скорпион
Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В России провели более 34,6 миллиона тестов на коронавирус
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу: созданные в армии научные роты начали давать результаты
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина посоветовала Белоруссии не отвергать дружеские советы
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро в Москве
Москва не планирует вводить зональные тарифы в метро
В больнице
Более 200 постояльцев хабаровского дома престарелых заразились COVID-19
Стрельба из миномета
В России создают новейший высокоточный миномет "Грань"
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов приехал на заседание суда
Пуск ракеты
Новейшая управляемая ракета "Булат" вышла на летные испытания
Шихан Куштау
Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау
Начало учебного года
В ЛДПР предложили ввести выплату на сборы детей к школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
12:01"В общий строй русофобов". В Госдуме оценили высылку дипломата из Австрии
11:57В России введут фиксированную ставку по образовательным кредитам
11:55Клиника, где находится Навальный, объяснила запрет на проход журналистов
11:48Жители архангельских поселков будут получать воду по талонам
11:48Китай поддержал иск владельца TikTok против администрации США
11:47Стало известно об ухудшении состояния писателя Владислава Крапивина
11:44Еще одна страна отменила карантин для туристов
11:42В Москве задержан мужчина, расстрелявший водителя из травмата
11:37В Белоруссии отпустили последнего россиянина, задержанного на протестах
11:35На Крите прогремел взрыв на пассажирском судне
11:34Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
11:33Житель Саратова получил пожизненный срок за убийство девочки у гаражей
11:32В Минске задержали двух членов КС оппозиции Белоруссии
11:31Боевик "Гренландия" возглавил прокат в России и СНГ в выходные
11:29В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
11:24В России создают новейший двухтонный беспилотник "Сириус"
11:18В Москве отменили 32 тысячи штрафов за ошибки в цифровых пропусках
11:17МВД Белоруссии оценило число участников воскресных акций оппозиции
11:15Слуцкий прокомментировал высылку российского дипломата из Австрии
Лента новостейМолния