https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576218492.html

Более 200 постояльцев хабаровского дома престарелых заразились COVID-19

Свыше 200 человек инфицированы в результате вспышки коронавируса в расположенном в Комсомольске-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщил... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T08:12

2020-08-24T08:12

2020-08-24T08:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил дегтярев

комсомольск-на-амуре

хабаровск

хабаровский край

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Свыше 200 человек инфицированы в результате вспышки коронавируса в расположенном в Комсомольске-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщил журналистам врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.На минувшей неделе сообщалось, что коронавирус выявили среди постояльцев дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре, 75 человек госпитализированы с признаками ОРВИ. В понедельник власти сообщили, что у 75 человек подтвержден коронавирус, 38 из них доставили в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровск</a> на лечение."В доме-интернате вспышка, больше 200 человек инфицированы", - сказал Дегтярев.Он отметил, что не соблюдались меры безопасности, если инфекция распространилась, и пообещал наказать виновных.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

комсомольск-на-амуре

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, общество