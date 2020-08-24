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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576218492.html
Более 200 постояльцев хабаровского дома престарелых заразились COVID-19
Свыше 200 человек инфицированы в результате вспышки коронавируса в расположенном в Комсомольске-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщил... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T08:12
2020-08-24T08:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
комсомольск-на-амуре
хабаровск
хабаровский край
общество
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<strong>ХАБАРОВСК, 24 авг – РИА Новости.</strong> Свыше 200 человек инфицированы в результате вспышки коронавируса в расположенном в Комсомольске-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщил журналистам врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>.На минувшей неделе сообщалось, что коронавирус выявили среди постояльцев дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре, 75 человек госпитализированы с признаками ОРВИ. В понедельник власти сообщили, что у 75 человек подтвержден коронавирус, 38 из них доставили в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровск</a> на лечение."В доме-интернате вспышка, больше 200 человек инфицированы", - сказал Дегтярев.Он отметил, что не соблюдались меры безопасности, если инфекция распространилась, и пообещал наказать виновных.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, комсомольск-на-амуре, хабаровск, хабаровский край, общество

Более 200 постояльцев хабаровского дома престарелых заразились COVID-19

08:12 24.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В больнице. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 24 авг – РИА Новости. Свыше 200 человек инфицированы в результате вспышки коронавируса в расположенном в Комсомольске-на-Амуре доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщил журналистам врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
На минувшей неделе сообщалось, что коронавирус выявили среди постояльцев дома-интерната в Комсомольске-на-Амуре, 75 человек госпитализированы с признаками ОРВИ. В понедельник власти сообщили, что у 75 человек подтвержден коронавирус, 38 из них доставили в Хабаровск на лечение.
"В доме-интернате вспышка, больше 200 человек инфицированы", - сказал Дегтярев.
Он отметил, что не соблюдались меры безопасности, если инфекция распространилась, и пообещал наказать виновных.
"Сейчас главное людей вылечить, спасти, разбор будет позже", - сказал он.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревКомсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский крайОбщество
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