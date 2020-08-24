https://ria.ru/20200824/konkurs-1576262388.html
Названы призеры конкурса "Моя страна – моя Россия" в одной из номинаций
Четыре проекта представителей Свердловской, Омской, Тюменской и Саратовской областей одержали победу в номинации "Мои открытые университеты" XVII Всероссийского РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T21:05
2020-08-24T21:05
2020-08-24T21:05
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Четыре проекта представителей Свердловской, Омской, Тюменской и Саратовской областей одержали победу в номинации "Мои открытые университеты" XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО " РСВ".Победители защитили в понедельник проекты мобильной школы 3D-моделирования, летней школы русского языка и культуры для иностранных граждан, инициативу внедрения проектной деятельности с привлечением предприятий-партнёров в образовательную программу Тюменского индустриального университета, а также инициативу создания в вузе студенческого рекрутингового агентства.Распределение призовых мест и специальных призов от партнеров номинации станет известно позже, на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года. Для победителей XVII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" в номинации "Мои открытые университеты" учреждены денежные премии в размере 100, 70 и 50 тысяч рублей от Российского общества "Знание", а также специальный приз <a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_obrazovanija" target="_blank">Российской академии образования</a> в размере 50 тысяч рублей."Представленные в номинации "Мои открытые университеты" проекты – это примеры широкого взгляда на роль вуза в развитии региона, местного сообщества, в том числе в части реализации так называемой "третьей миссии" университета. В этом году в этой номинации 628 участников, 13 авторов со своими проектными идеями прошли в очный тур. Именно эти инициативы могут стать фундаментом формирования нового взгляда на высшую школу как на институт межпоколенческого диалога и основу развития человеческого потенциала территории". отметила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова.Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20200423/1570485486.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, общество
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Четыре проекта представителей Свердловской, Омской, Тюменской и Саратовской областей одержали победу в номинации "Мои открытые университеты" XVII Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО " РСВ".
Победители защитили в понедельник проекты мобильной школы 3D-моделирования, летней школы русского языка и культуры для иностранных граждан, инициативу внедрения проектной деятельности с привлечением предприятий-партнёров в образовательную программу Тюменского индустриального университета, а также инициативу создания в вузе студенческого рекрутингового агентства.
Распределение призовых мест и специальных призов от партнеров номинации станет известно позже, на общей торжественной церемонии награждения, которая, предварительно, состоится осенью этого года.
"Мы видим, как меняется образ университетов в сознании молодого поколения страны. Важно, что движущей силой перемен становятся сами студенты. Сегодня участники конкурса "Моя страна – моя Россия" в номинации "Мои открытые университеты" представили свои проекты, форматирующие образовательные учреждения в стартовые площадки профессиональной, творческой и научной самореализации молодежи России", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислава Даванкова.
Для победителей XVII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" в номинации "Мои открытые университеты" учреждены денежные премии в размере 100, 70 и 50 тысяч рублей от Российского общества "Знание", а также специальный приз Российской академии образования
в размере 50 тысяч рублей.
"Представленные в номинации "Мои открытые университеты" проекты – это примеры широкого взгляда на роль вуза в развитии региона, местного сообщества, в том числе в части реализации так называемой "третьей миссии" университета. В этом году в этой номинации 628 участников, 13 авторов со своими проектными идеями прошли в очный тур. Именно эти инициативы могут стать фундаментом формирования нового взгляда на высшую школу как на институт межпоколенческого диалога и основу развития человеческого потенциала территории". отметила руководитель конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса Пастухова.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".