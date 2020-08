СМИ: Педро Паскаль сыграет суперфаната Николаса Кейджа в новой комедии

https://ria.ru/20200824/komediya-1576105050.html

<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>СМИ узнали, звезда "Мандалорца" и "Игры престолов" актер Педро Паскаль ведет переговоры, чтобы сыграть суперфаната Николаса Кейджа в комедийном боевике The Unbearable Weight of Massive Talent ("Невыносимая тяжесть огромного таланта"), <a href="https://www.thewrap.com/pedro-pascal-nicolas-cage-the-unbearable-weight-of-massive-talent/" target="_blank">сообщает</a> The Wrap. В предстоящем фильме Кейдж сыграет вымышленную версию себя. Он переживает творческий и финансовый кризис, поэтому принимает предложение: присутствовать на дне рождения своего фаната за один миллион долларов. Однако вечеринка превратится в "опасную игру". Чтобы спастись, Кейджу придется воссоздать своих самых знаковых экранных персонажей.Режиссер фильма — Том Гормикан (телесериал "Призраки"). Он же подготовил сценарий вместе с Кевином Эттеном, известным по работе над такими шоу, как "Отчаянные домохозяйки" и "Трудоголики". Планируется, что производство фильма начнется осенью этого года.

