https://ria.ru/20200824/komediya-1576105050.html
СМИ: Педро Паскаль сыграет суперфаната Николаса Кейджа в новой комедии
СМИ узнали, звезда "Мандалорца" и "Игры престолов" актер Педро Паскаль ведет переговоры, чтобы сыграть суперфаната Николаса Кейджа в комедийном боевике The... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T00:36
2020-08-24T00:36
2020-08-24T00:36
кино и сериалы
новости культуры
николас кейдж
мексика
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<strong>МОСКВА, 24 авг —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>СМИ узнали, звезда "Мандалорца" и "Игры престолов" актер Педро Паскаль ведет переговоры, чтобы сыграть суперфаната Николаса Кейджа в комедийном боевике The Unbearable Weight of Massive Talent ("Невыносимая тяжесть огромного таланта"), <a href="https://www.thewrap.com/pedro-pascal-nicolas-cage-the-unbearable-weight-of-massive-talent/" target="_blank">сообщает</a> The Wrap. В предстоящем фильме Кейдж сыграет вымышленную версию себя. Он переживает творческий и финансовый кризис, поэтому принимает предложение: присутствовать на дне рождения своего фаната за один миллион долларов. Однако вечеринка превратится в "опасную игру". Чтобы спастись, Кейджу придется воссоздать своих самых знаковых экранных персонажей.Режиссер фильма — Том Гормикан (телесериал "Призраки"). Он же подготовил сценарий вместе с Кевином Эттеном, известным по работе над такими шоу, как "Отчаянные домохозяйки" и "Трудоголики". Планируется, что производство фильма начнется осенью этого года.
https://ria.ru/20200811/1575584249.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, николас кейдж, мексика