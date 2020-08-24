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Туризм
https://ria.ru/20200824/keshbek-1576243111.html
Туроператор: возможность кешбэка увеличила продажи путевок по России
Продажи туров по России за 22-23 августа 2020 года, когда уже стартовала программа с кешбэком, выросли на 145 процентов по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T15:40
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туризм
туризм
туристы
новости - туризм
минеральные воды
республика крым
краснодарский край
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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Продажи туров по России за 22-23 августа 2020 года, когда уже стартовала программа с кешбэком, выросли на 145 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального туроператора.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за путевку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Тур необходимо совершить до конца этого года. В акции участвуют все регионы, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.В компании уточнили, что в этом году в целом наблюдается значительный рост спроса на туры по России и существенное изменение глубины продаж.При этом увеличилось количество покупок путевок в регионы, пока не участвующие в акции. Туристы проявили консерватизм в выборе направлений — 70 процентов всех продаж пришлись на Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и в Крым.
https://ria.ru/20200821/puteshestviya-1576070645.html
минеральные воды
республика крым
краснодарский край
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туризм, туристы, новости - туризм, минеральные воды, республика крым, краснодарский край

Туроператор: возможность кешбэка увеличила продажи путевок по России

15:40 24.08.2020 (обновлено: 15:45 24.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковТуристы на Соборной площади в городе Коломне Московской области
Туристы на Соборной площади в городе Коломне Московской области
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Продажи туров по России за 22-23 августа 2020 года, когда уже стартовала программа с кешбэком, выросли на 145 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального туроператора.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за путевку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Тур необходимо совершить до конца этого года. В акции участвуют все регионы, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
"По сравнению с прошлыми выходными (15-16 августа) продажи выросли на 44 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года — в 2,5 раза (на 145 процентов)", — рассказал собеседник агентства.
В компании уточнили, что в этом году в целом наблюдается значительный рост спроса на туры по России и существенное изменение глубины продаж.
При этом увеличилось количество покупок путевок в регионы, пока не участвующие в акции. Туристы проявили консерватизм в выборе направлений — 70 процентов всех продаж пришлись на Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и в Крым.
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
21 августа, 07:00Туризм
В России стартовала программа путешествий с кешбэком до 15 тысяч рублей
600000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМинеральные ВодыРеспублика КрымКраснодарский край
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