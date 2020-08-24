Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%
3839
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ за семь месяцев текущего года вырос на 38%, или на 250 миллиардов рублей, превысив 900 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
"На 36% вырос объем средств на брокерских счетах и в ценных бумагах, объем активов в доверительном управлении - на 27%, инвестиционное страхование жизни - на 34%. У ВИП-клиентов банка наблюдался большой интерес к облигациям ВТБ. Только инвестиционных облигаций ВТБ было продано с начала года на сумму более 4,7 млиллиарда рублей На фоне общего тренда ВИП-клиенты также начали активно инвестировать в золото, показывающее уже несколько месяцев восходящую динамику", - уточнили в банке.
Как отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, существенный результат в сохранении и приумножении капиталов клиентов на фоне высокой волатильности рынков и экстремально низких ставок дали вариативная линейка инструментов и приоритет индивидуального подхода в банке.
"Избыток свободной ликвидности на мировых рынках привел к усилению инфляционных ожиданий и, чтобы сохранить покупательскую способность, инвесторы начали вкладываться в драгоценные металлы, прирост с начала года которых составил более 20 млрд рублей", - отметил, в частности, Брейтенбихер.