https://ria.ru/20200824/kapital-1576259767.html

Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%

Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ за семь месяцев текущего года вырос на 38%, или на 250 миллиардов рублей, превысив 900 миллиардов РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T19:44

2020-08-24T19:44

2020-08-24T19:44

втб

новости компаний - экономика

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> за семь месяцев текущего года вырос на 38%, или на 250 миллиардов рублей, превысив 900 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Как отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, существенный результат в сохранении и приумножении капиталов клиентов на фоне высокой волатильности рынков и экстремально низких ставок дали вариативная линейка инструментов и приоритет индивидуального подхода в банке."Избыток свободной ликвидности на мировых рынках привел к усилению инфляционных ожиданий и, чтобы сохранить покупательскую способность, инвесторы начали вкладываться в драгоценные металлы, прирост с начала года которых составил более 20 млрд рублей", - отметил, в частности, Брейтенбихер.

https://realty.ria.ru/20200824/1576229342.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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