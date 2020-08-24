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Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%
Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ за семь месяцев текущего года вырос на 38%, или на 250 миллиардов рублей, превысив 900 миллиардов РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T19:44
2020-08-24T19:44
втб
новости компаний - экономика
экономика
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<strong>МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.</strong> Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> за семь месяцев текущего года вырос на 38%, или на 250 миллиардов рублей, превысив 900 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Как отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, существенный результат в сохранении и приумножении капиталов клиентов на фоне высокой волатильности рынков и экстремально низких ставок дали вариативная линейка инструментов и приоритет индивидуального подхода в банке."Избыток свободной ликвидности на мировых рынках привел к усилению инфляционных ожиданий и, чтобы сохранить покупательскую способность, инвесторы начали вкладываться в драгоценные металлы, прирост с начала года которых составил более 20 млрд рублей", - отметил, в частности, Брейтенбихер.
https://realty.ria.ru/20200824/1576229342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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втб, новости компаний - экономика, экономика

Портфель инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ вырос на 38%

19:44 24.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Портфель инвестиционно-страховых продуктов Private Banking ВТБ за семь месяцев текущего года вырос на 38%, или на 250 миллиардов рублей, превысив 900 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
"На 36% вырос объем средств на брокерских счетах и в ценных бумагах, объем активов в доверительном управлении - на 27%, инвестиционное страхование жизни - на 34%. У ВИП-клиентов банка наблюдался большой интерес к облигациям ВТБ. Только инвестиционных облигаций ВТБ было продано с начала года на сумму более 4,7 млиллиарда рублей На фоне общего тренда ВИП-клиенты также начали активно инвестировать в золото, показывающее уже несколько месяцев восходящую динамику", - уточнили в банке.
Как отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, существенный результат в сохранении и приумножении капиталов клиентов на фоне высокой волатильности рынков и экстремально низких ставок дали вариативная линейка инструментов и приоритет индивидуального подхода в банке.
"Избыток свободной ликвидности на мировых рынках привел к усилению инфляционных ожиданий и, чтобы сохранить покупательскую способность, инвесторы начали вкладываться в драгоценные металлы, прирост с начала года которых составил более 20 млрд рублей", - отметил, в частности, Брейтенбихер.
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