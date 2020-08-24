Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200824/infektsii-1576256493.html
Ученые выяснили, как тяжелые инфекции разрушают иммунную систему
Автралийские ученые определили механизмы, ведущие к функциональному ухудшению иммунной системы в ответ на тяжелые вирусные инфекции, такие как ВИЧ или COVID-19. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T18:28
2020-08-24T18:28
риа наука
коронавирус covid-19
биология
рак
здоровье
открытия - риа наука
австралия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570092953_0:171:1000:734_1400x0_80_0_0_751917ecd2fcd0aa534c53c81bb7f8f2.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Автралийские ученые определили механизмы, ведущие к функциональному ухудшению иммунной системы в ответ на тяжелые вирусные инфекции, такие как ВИЧ или COVID-19. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41590-020-0760-z" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Immunology.Известно, что тяжелые вирусные инфекции и рак вызывают нарушения иммунной системы, подавляя Т-клетки. Этот процесс называется иммунным истощением. Для его преодоления ученые разрабатывают новые методы лечения, однако биологический механизм самого процесса до конца не понятен.Австралийские ученые из Мельбурнского университета в сотрудничестве с коллегами из Исследовательского института рака Оливии Ньютон-Джон и Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл решили выяснить, когда и как Т-клетки теряют свою функцию и становятся "истощенными".Ранее считалось, что во время тяжелых инфекций Т-клетки теряют свою функцию медленно, в течение длительного времени. Однако результаты исследования показали, что Т-клетки могут быть повреждены всего за несколько дней."Это захватывающее открытие, особенно в контексте COVID-19, когда один из главных вопросов заключается в том, почему одни люди болеют тяжело, а другие — в легкой форме", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Даниэля Уцшнайдера (Daniel Utzschneider) из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета.Авторы изучили на мышах действие вируса лимфоцитарного хориоменингита, который служит моделью для тяжелых вирусных инфекций у людей, и выявили поразительные различия между тяжелой и легкой формой инфекции на молекулярном и функциональном уровне, возникающие сразу после начала заболевания."В ответ на обширные инфекции, которые трудно устранить и которые могут стать хроническими, функции Т-клеток подавляются в течение нескольких дней, в то время как Т-клетки, реагирующие на более слабую инфекцию, остаются высоко функциональными", — объясняет еще один автор статьи доктор Сара Габриэль (Sarah Gabriel) . Действие Т-клеток лежит в основе иммунотерапии рака, поэтому так важно понимать, как вирусные инфекции влияют на них, считают ученые."Эти открытия чрезвычайно интересны. Наши результаты показывают, что Т-лимфоцитами можно манипулировать на ранних стадиях тяжелой вирусной инфекции, чтобы улучшить их активность", — отмечает профессор Акселем Каллис (Axel Kallies), также принимавший участие в исследовании.Для продолжения исследований истощения Т-клеток доктор Уцшнайдер недавно был награжден грантом Национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>.
https://ria.ru/20200628/1573574809.html
https://ria.ru/20200501/1570851089.html
1
австралия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570092953_0:77:1000:827_1400x0_80_0_0_636caaef03b7f008cbf497e3f60f363a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, биология, рак, здоровье, открытия - риа наука, австралия

Ученые выяснили, как тяжелые инфекции разрушают иммунную систему

18:28 24.08.2020
2050
© Фото : Dennis Kunkel/Dennis Kunkel Microscopy Inc.Т-киллер - клетка иммунной системы, убивающая вирус
Т-киллер - клетка иммунной системы, убивающая вирус
© Фото : Dennis Kunkel/Dennis Kunkel Microscopy Inc.
Т-киллер - клетка иммунной системы, убивающая вирус
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Автралийские ученые определили механизмы, ведущие к функциональному ухудшению иммунной системы в ответ на тяжелые вирусные инфекции, такие как ВИЧ или COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.
Известно, что тяжелые вирусные инфекции и рак вызывают нарушения иммунной системы, подавляя Т-клетки. Этот процесс называется иммунным истощением. Для его преодоления ученые разрабатывают новые методы лечения, однако биологический механизм самого процесса до конца не понятен.
Австралийские ученые из Мельбурнского университета в сотрудничестве с коллегами из Исследовательского института рака Оливии Ньютон-Джон и Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл решили выяснить, когда и как Т-клетки теряют свою функцию и становятся "истощенными".
Ранее считалось, что во время тяжелых инфекций Т-клетки теряют свою функцию медленно, в течение длительного времени. Однако результаты исследования показали, что Т-клетки могут быть повреждены всего за несколько дней.
"Это захватывающее открытие, особенно в контексте COVID-19, когда один из главных вопросов заключается в том, почему одни люди болеют тяжело, а другие — в легкой форме", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Даниэля Уцшнайдера (Daniel Utzschneider) из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета.
Влияние коронавируса на лимфоциты
28 июня, 07:17Распространение нового коронавируса
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Авторы изучили на мышах действие вируса лимфоцитарного хориоменингита, который служит моделью для тяжелых вирусных инфекций у людей, и выявили поразительные различия между тяжелой и легкой формой инфекции на молекулярном и функциональном уровне, возникающие сразу после начала заболевания.
"В ответ на обширные инфекции, которые трудно устранить и которые могут стать хроническими, функции Т-клеток подавляются в течение нескольких дней, в то время как Т-клетки, реагирующие на более слабую инфекцию, остаются высоко функциональными", — объясняет еще один автор статьи доктор Сара Габриэль (Sarah Gabriel) .
Действие Т-клеток лежит в основе иммунотерапии рака, поэтому так важно понимать, как вирусные инфекции влияют на них, считают ученые.
"Эти открытия чрезвычайно интересны. Наши результаты показывают, что Т-лимфоцитами можно манипулировать на ранних стадиях тяжелой вирусной инфекции, чтобы улучшить их активность", — отмечает профессор Акселем Каллис (Axel Kallies), также принимавший участие в исследовании.
Для продолжения исследований истощения Т-клеток доктор Уцшнайдер недавно был награжден грантом Национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям Австралии.
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
1 мая, 09:47Распространение нового коронавируса
Ученые смоделировали массовое распространение вируса
1100101
Обсудить 1
РИА НаукаКоронавирус COVID-19биологияракЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаАвстралия
Рекомендуем
Автомобиль с водородным двигателем
Ученые приблизились к созданию дешевых водородных автомобилей
Писатель Светлана Алексиевич
Светлану Алексиевич вызвали на допрос в белорусский СК
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному
Алексей Навальный
Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
Президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии на Софийской площади в Киеве в честь Дня независимости Украины
Зеленский поддержал идею о посредничестве ЕС в ситуации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отправил в отставку поддержавшего протесты посла в Словакии
Коронавирус COVID-19
Ученый оценил новую версию появления коронавируса
Жители Минска слушают выступление артистов Минской филармонии на площади перед зданием концертного зала
Протестующий в Гомеле заменил государственный флаг на оппозиционный
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Международная космическая станция
Продлена изоляция экипажа МКС в российском сегменте
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
"Ростех" презентовал противодронные системы с искусственным интеллектом
Съезд движения Солидарность
Токсиколог рассказал о симптомах состояния из диагноза Навального
Отдыхающие катаются на банане за катером в поселке Рыбачье в Крыму
Эксперты назвали курорты, которые выбрали организованные туристы с детьми
Люк пожарного колодца
На заводе под Курском нашли тела двух рабочих в пожарном колодце
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния