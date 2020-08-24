https://ria.ru/20200824/infektsii-1576256493.html

Ученые выяснили, как тяжелые инфекции разрушают иммунную систему

Автралийские ученые определили механизмы, ведущие к функциональному ухудшению иммунной системы в ответ на тяжелые вирусные инфекции, такие как ВИЧ или COVID-19. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T18:28

2020-08-24T18:28

2020-08-24T18:28

риа наука

коронавирус covid-19

биология

рак

здоровье

открытия - риа наука

австралия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.</strong> Автралийские ученые определили механизмы, ведущие к функциональному ухудшению иммунной системы в ответ на тяжелые вирусные инфекции, такие как ВИЧ или COVID-19. Результаты исследования <a href="http://dx.doi.org/10.1038/s41590-020-0760-z" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Nature Immunology.Известно, что тяжелые вирусные инфекции и рак вызывают нарушения иммунной системы, подавляя Т-клетки. Этот процесс называется иммунным истощением. Для его преодоления ученые разрабатывают новые методы лечения, однако биологический механизм самого процесса до конца не понятен.Австралийские ученые из Мельбурнского университета в сотрудничестве с коллегами из Исследовательского института рака Оливии Ньютон-Джон и Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл решили выяснить, когда и как Т-клетки теряют свою функцию и становятся "истощенными".Ранее считалось, что во время тяжелых инфекций Т-клетки теряют свою функцию медленно, в течение длительного времени. Однако результаты исследования показали, что Т-клетки могут быть повреждены всего за несколько дней."Это захватывающее открытие, особенно в контексте COVID-19, когда один из главных вопросов заключается в том, почему одни люди болеют тяжело, а другие — в легкой форме", — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования доктора Даниэля Уцшнайдера (Daniel Utzschneider) из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти Мельбурнского университета.Авторы изучили на мышах действие вируса лимфоцитарного хориоменингита, который служит моделью для тяжелых вирусных инфекций у людей, и выявили поразительные различия между тяжелой и легкой формой инфекции на молекулярном и функциональном уровне, возникающие сразу после начала заболевания."В ответ на обширные инфекции, которые трудно устранить и которые могут стать хроническими, функции Т-клеток подавляются в течение нескольких дней, в то время как Т-клетки, реагирующие на более слабую инфекцию, остаются высоко функциональными", — объясняет еще один автор статьи доктор Сара Габриэль (Sarah Gabriel) . Действие Т-клеток лежит в основе иммунотерапии рака, поэтому так важно понимать, как вирусные инфекции влияют на них, считают ученые."Эти открытия чрезвычайно интересны. Наши результаты показывают, что Т-лимфоцитами можно манипулировать на ранних стадиях тяжелой вирусной инфекции, чтобы улучшить их активность", — отмечает профессор Акселем Каллис (Axel Kallies), также принимавший участие в исследовании.Для продолжения исследований истощения Т-клеток доктор Уцшнайдер недавно был награжден грантом Национального совета по здравоохранению и медицинским исследованиям <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>.

https://ria.ru/20200628/1573574809.html

https://ria.ru/20200501/1570851089.html

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австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, рак, здоровье, открытия - риа наука, австралия