https://ria.ru/20200824/dzhigurda-1576230825.html

Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП

Возле здания Пресненского суда, где рассматривают дело Михаила Ефремова, актер Никита Джигурда представил результаты экспертизы "важного видео", сообщает... РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T12:03

2020-08-24T12:03

2020-08-24T13:43

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

telegram (приложение)

михаил ефремов

никита джигурда

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Возле здания Пресненского суда, где рассматривают дело Михаила <u><a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/">Ефремова</a></u>, актер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> представил результаты экспертизы "важного видео", сообщает телеканал "360" в своем <u><a href="https://t.me/tv360ru/40921">Telegram-канале</a></u>.По словам Джигурды, кадры, на которых показано, как Ефремов выходит из машины после смертельного ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, якобы смонтированы.Согласно заключению, цифровой видеофайл лишен признаков достоверности, а также смонтирован из ролика, снятого на смартфон. Также отмечено, что видео имеет многочисленные признаки монтажа и "внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп и не является источником достоверной информации".Как говорится в документе, идентификация личности "фигурантов в области водительской двери черного джипа с актером Ефремовым Михаилом Олеговичем невозможна с научно-технической точки зрения и является домыслами, предположениями и подлогом"."Пьяное" ДТП на Смоленской площадиСмертельное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova" target="_blank">ДТП с участием Михаила Ефремова</a> произошло в начале июня в центре Москвы. Артист на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.Через несколько дней после аварии актер записал видео и попросил прощения у семьи <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a>. Родственники погибшего не приняли извинений, а также отказались от предложенной артистом матпомощи. Впоследствии адвокаты актера стали настаивать, что его не было за рулем автомобиля в момент аварии. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200824/ruki-bazuki-1576222568.html

https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576192761.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, telegram (приложение), михаил ефремов, никита джигурда, москва, происшествия