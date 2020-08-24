Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200824/dzhigurda-1576230825.html
Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП
Возле здания Пресненского суда, где рассматривают дело Михаила Ефремова, актер Никита Джигурда представил результаты экспертизы "важного видео", сообщает... РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T12:03
2020-08-24T13:43
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
telegram (приложение)
михаил ефремов
никита джигурда
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576224632_0:349:3019:2047_1400x0_80_0_0_5e3cae0aa56718f8a443a875e190efcd.jpg
<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Возле здания Пресненского суда, где рассматривают дело Михаила <u><a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/">Ефремова</a></u>, актер <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Dzhigurda/" target="_blank" data-auto="true">Никита Джигурда</a> представил результаты экспертизы "важного видео", сообщает телеканал "360" в своем <u><a href="https://t.me/tv360ru/40921">Telegram-канале</a></u>.По словам Джигурды, кадры, на которых показано, как Ефремов выходит из машины после смертельного ДТП в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, якобы смонтированы.Согласно заключению, цифровой видеофайл лишен признаков достоверности, а также смонтирован из ролика, снятого на смартфон. Также отмечено, что видео имеет многочисленные признаки монтажа и "внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп и не является источником достоверной информации".Как говорится в документе, идентификация личности "фигурантов в области водительской двери черного джипа с актером Ефремовым Михаилом Олеговичем невозможна с научно-технической точки зрения и является домыслами, предположениями и подлогом"."Пьяное" ДТП на Смоленской площадиСмертельное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova" target="_blank">ДТП с участием Михаила Ефремова</a> произошло в начале июня в центре Москвы. Артист на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.Через несколько дней после аварии актер записал видео и попросил прощения у семьи <a href="http://ria.ru/person_Mark_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Захарова</a>. Родственники погибшего не приняли извинений, а также отказались от предложенной артистом матпомощи. Впоследствии адвокаты актера стали настаивать, что его не было за рулем автомобиля в момент аварии. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200824/ruki-bazuki-1576222568.html
https://ria.ru/20200822/dokazatelstva-1576187066.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576192761.html
Забылипроклоуна.
173
Ещё один с обострениями на нервной почве........
172
22
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576224632_116:0:2845:2047_1400x0_80_0_0_3f114c0cecaad75200b02b558b89c5d4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, telegram (приложение), михаил ефремов, никита джигурда, москва, происшествия

Джигурда представил "доказательство" монтажа видео с Ефремовым после ДТП

12:03 24.08.2020 (обновлено: 13:43 24.08.2020)
91861
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Никита Джигурда
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Возле здания Пресненского суда, где рассматривают дело Михаила Ефремова, актер Никита Джигурда представил результаты экспертизы "важного видео", сообщает телеканал "360" в своем Telegram-канале.
По словам Джигурды, кадры, на которых показано, как Ефремов выходит из машины после смертельного ДТП в центре Москвы, якобы смонтированы.
Блогер Кирилл Терешин у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова
Вчера, 10:19
Блогер Руки-базуки назвал Ефремова убийцей
Согласно заключению, цифровой видеофайл лишен признаков достоверности, а также смонтирован из ролика, снятого на смартфон. Также отмечено, что видео имеет многочисленные признаки монтажа и "внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп и не является источником достоверной информации".
Как говорится в документе, идентификация личности "фигурантов в области водительской двери черного джипа с актером Ефремовым Михаилом Олеговичем невозможна с научно-технической точки зрения и является домыслами, предположениями и подлогом".
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
22 августа, 22:47
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова

"Пьяное" ДТП на Смоленской площади

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы.
Артист на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
Через несколько дней после аварии актер записал видео и попросил прощения у семьи Захарова. Родственники погибшего не приняли извинений, а также отказались от предложенной артистом матпомощи. Впоследствии адвокаты актера стали настаивать, что его не было за рулем автомобиля в момент аварии.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
23 августа, 10:09
"Логики давно не ищу". Адвокат оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
266610369488
Обсудить 22
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваTelegram (приложение)Михаил ЕфремовНикита ДжигурдаМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Забылипроклоуна.
24 августа, 12:09
Vasya Ivanov
153150005
Ещё один с обострениями на нервной почве........
24 августа, 12:08
Арсений Новиков
152140006
Рекомендуем
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Россиянин отомстил супруге и превратил ее машину в жестяную лепешку
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского суда города Москвы
Пашаев снова стал адвокатом Ефремова
Автомобиль Следственного комитета России
Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Возможно, там был я". Ефремов рассказал о неожиданной версии ДТП
Вертолет Ми-24 ВВС Белоруссии
Белоруссия обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства
Алексей Навальный
Омские врачи прокомментировали заявление немецкой клиники по Навальному
Индийский красный скорпион
Россиянку укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде
Джо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден обещает убить американскую экономику
Завтрак
Популярный напиток оказался вредной "калорийной бомбой"
Стоп-кадр видео из Instagram-аккаунта КРАСНОДАР КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Поступок россиянки на берегу Черного моря возмутил пользователей Сети
Блогер Кирилл Терешин у здания Пресненского суда города Москвы, где пройдет заседание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова
Блогер Руки-базуки назвал Ефремова убийцей
Алексей Навальный
Немецкие врачи назвали отравление причиной болезни Алексея Навального
Участники Марша непокоренных во Львове в честь Дня независимости Украины. 24 августа 2020
В Раде назвали трех главных врагов Украины
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Добровинский получил "сверхинтересную" информацию по делу Ефремова
Врачи во время операции
Разгадана загадка, заданная 500 лет назад Леонардо да Винчи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40KFC отказалась от своего главного слогана из-за коронавируса
03:31В Таиланде тюрьмы станут туристическими аттракционами
03:25Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19
03:18Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
03:17Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
02:54Турчинов заявил, что у Зеленского есть возможности вторгнуться в Крым
02:50Компания-владелец TikTok подала второй иск против администрации Трампа
02:45Клад из золотых монет IX века обнаружили при раскопках в Израиле
02:20Эксперт рассказал, как позвонить по телефону, если нет сети
02:19Ставший героем мема белорусский силовик объяснил свой жест
02:10В России создали прибор, обнаруживающий людей под завалами по их дыханию
02:00Лор объяснил, почему чистить уши опасно
01:16В порту Бейрута обнаружили 79 контейнеров со взрывоопасными химикатами
01:14Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
00:54Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
00:42"Умершая" жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
00:30В Саудовской Аравии невеста потребовала от жениха сдать тест на COVID-19
00:19В России выявили выплату пенсий "мертвым душам" на сотни миллионов рублей
23:59Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины
23:55В Саратове задержали мужчину после фотосессии обнаженной 10-летней дочери
Лента новостейМолния