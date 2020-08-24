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https://ria.ru/20200824/donbass-1576241778.html
Кравчук назвал невыполнимой задачей ввод миротворцев в Донбасс
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что ввод миротворцев в регион является для Украины невыполнимой задачей. РИА Новости, 24.08.2020
2020-08-24T14:24
2020-08-24T14:24
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
оон
в мире
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<strong>КИЕВ, 24 авг – РИА Новости.</strong> Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> считает, что ввод миротворцев в регион является для <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> невыполнимой задачей.В конце июля, после того как экс-глава государства Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе, президент Владимир Зеленский назначил главой киевской делегации первого президента Украины Кравчука."Приемлема абсолютно (идея ввода миротворцев в Донбасс - ред.), но, я думаю, что эта задача для нас невыполнима… Мы имеем дело с очень большой страной - Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения... Я думаю, что надо искать варианты экономические и особое управление на местном уровне", - сказал Кравчук в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в понедельник в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BWn4anDWUO8" target="_blank">YouTube-канале</a> журналиста.Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, поскольку организация имеет такой мандат.Киев добивается введения в Донбасс миротворцев <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200728/1575005050.html
https://ria.ru/20200824/donbass-1576236776.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, оон, в мире

Кравчук назвал невыполнимой задачей ввод миротворцев в Донбасс

14:24 24.08.2020
2659
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что ввод миротворцев в регион является для Украины невыполнимой задачей.
В конце июля, после того как экс-глава государства Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе, президент Владимир Зеленский назначил главой киевской делегации первого президента Украины Кравчука.
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"Приемлема абсолютно (идея ввода миротворцев в Донбасс - ред.), но, я думаю, что эта задача для нас невыполнима… Мы имеем дело с очень большой страной - Россией, а она говорит нет, можно поставить только на линии разграничения... Я думаю, что надо искать варианты экономические и особое управление на местном уровне", - сказал Кравчук в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в понедельник в YouTube-канале журналиста.
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, поскольку организация имеет такой мандат.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Набережная в Донецке
Вчера, 13:14
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукООНВ мире
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